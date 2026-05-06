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Information, Prävention und Vernetzung

Zöliakie: Stadt Bozen engagiert sich

Mittwoch, 06. Mai 2026 | 14:47 Uhr
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Von: luk

Bozen – Im Rathaus fand kürzlich ein Treffen zwischen dem Bürgermeister von Bozen, Claudio Corrarati, dem Präsidenten der Zöliakievereinigung AIC Südtirol, Giuliano Rebellato und dem Vizepräsidenten Roland Kratter statt.

Zöliakie ist eine Erkrankung, an der jedes Jahr immer mehr Menschen erkranken. Das hat auch Auswirkungen auf die Familien der Betroffenen und die Bevölkerung insgesamt. Der Anlass des Treffens war die 12. Nationale Woche der Zöliakie, die vom 9. bis 17. Mai 2026 stattfindet, und der Internationale Tag der Zöliakie, der am 16. Mai begangen wird. Zentrale Themen der Zöliakiewoche und des Internationalen Tages sind die Sensibilisierung der Bevölkerung und die korrekte Information über die Krankheit Zöliakie.

Bei dem Gespräch zwischen dem Bürgermeister und den Vertretern der Zöliakievereinigung wurde deutlich, dass jedes Jahr immer mehr Personen an Zöliakie erkranken, und das bedeutet, dass mehr Informations- und Aufklärungsarbeit gemacht werden muss, um die Betroffenen über die Krankheit zu informieren, sie zu unterstützen und wertvolle Tipps zu geben, wie sie den Alltag mit dieser Krankheit am besten bewältigen können. Der Bürgermeister erklärte, dass die Gemeindeverwaltung ihren Beitrag leisten wird, vor allen bei der Information und Prävention. Vor allem die Gemeindeapotheken werden hier eine wichtige Aufgabe übernehmen, denn sie sind wichtige Infostellen, wo sich Betroffene alle nützlichen Informationen über die Zöliakie holen können, aber auch Beratung und Unterstützung.

Weiters kündigte der Bürgermeister an, über die Verbände HDS, HGV, Confesercenti das Gespräch mit Gastronomie- und Handelsbetrieben und mit den Sozialpartnern suchen zu wollen, um Projekte zu entwickeln, mit denen das Angebot für Menschen mit Zöliakie verbessert werden soll. Zudem soll auch die Vernetzung der verschiedenen Partner gestärkt und vorangetrieben werden.

Die Gemeindeverwaltung möchte mit der Unterstützung der Zöliakievereinigung AIC Südtirol auf eine Krankheit aufmerksam machen, von der immer mehr Menschen betroffen sind und die eine bestimmte soziale und gesundheitliche Relevanz hat. Andere wichtige Aspekte sind die Information der Bevölkerung und die Aufmerksamkeit für die Probleme der Menschen.

Bezirk: Bozen

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