Zusammenarbeit seit 25 Jahren

Von: mk

Bozen – Mehr denn je braucht es gut ausgebildete Jugendliche, um die Zukunft in den Unternehmen und der Gesellschaft erfolgreich zu gestalten. Ausgehend von dieser Überzeugung sucht der Unternehmerverband Südtirol in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedsunternehmen den Austausch mit den Jugendlichen und den Bildungseinrichtungen. Bereits vor über 25 Jahren gab es erste Veranstaltungen und sporadische Kontakte zu einzelnen Schulen. Seither hat sich die Zusammenarbeit immer weiterentwickelt und gefestigt und bildet mittlerweile einen Fixpunkt in der Verbandstätigkeit.

Wer sind die Partner?

Berufs-, Mittel- und Oberschulen sowie die Freie Universität Bozen sind die wichtigsten Partner der Zusammenarbeit, bei der es darum geht, jungen Menschen die Welt der Industrie mit den vielen Möglichkeiten, die sie auf unterschiedlichen Ebenen bietet, näher zu bringen.

Durch die verschiedenen Initiativen sollen die jungen Menschen Einblick in die Unternehmen und die vielfältigen Berufsmöglichkeiten sowie ein allgemeines Wirtschaftsverständnis und unternehmerisches Denken vermitteln bekommen. Zentral ist zudem der Austausch zwischen Jugendlichen, der Bildungswelt und den Unternehmen zu aktuellen Herausforderungen auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene.

Initiativen für die Mittelschulen

In den Bezirken Bozen Land, Eisack- und Wipptal, Pustertal und Vinschgau finden jährlich die „Open Days“ statt, bei denen Mittelschülerinnen und -schüler gemeinsam mit ihren Eltern und Lehrkräften die Möglichkeit haben, die Unternehmen besser kennenzulernen und sich über die vielfältigen Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zu informieren. Im laufenden Schuljahr konnten die insgesamt 88 teilnehmenden Mitgliedsunternehmen beinahe 1.300 Besuche verzeichnen. Die Besuche finden in der unterrichtsfreien Zeit statt, sind also freiwillig und richten sich an besonders interessierte Schülerinnen und Schüler.

Zudem finden in verschiedenen Bezirken in jedem Schuljahr auch Veranstaltungen für die Direktoren und Lehrkräfte der Mittelschulen statt.

Initiativen für die Berufs- und Oberschulen

Die Initiativen, die jährlich für die deutschen, italienischen und ladinischen Berufs- und Oberschulen gemeinsam angeboten werden, reichen bei der Hilfe bei der Umsetzung von Expertenunterricht, über Betriebsbesuche, Praktika und Projektarbeiten bis hin zur Organisation von Veranstaltungen für Schüler:innen. Alle Programme werden gemeinsam mit den Schulen erarbeitet und umgesetzt. Zielgruppe sind alle Schultypen, von der Berufsausbildung (Vollzeit und Lehre) über die technischen und Wirtschaftsschulen bis hin zu den Gymnasien.

Für die Direktoren und Lehrkräfte aller Fachrichtungen werden jährlich landesweit drei Veranstaltungen in Mitgliedsunternehmen organisiert. An diesen Veranstaltungen, zu denen auch Mitarbeiter:innen des Amtes für Ausbildungs- und Berufsberatung eingeladen werden, nahmen in den vergangenen Jahren insgesamt zwischen 120 und 200 Personen teil.

Die Zusammenarbeit mit der Freien Universität Bozen

Der Unternehmerverband ist im Universitätsrat vertreten und gestaltet die Entwicklung der Angebote mit. Fixpunkte der Zusammenarbeit sind mittlerweile z.B. die duale Ausbildung im Studiengang Industrie- und Maschineningenieurwesen (hunderte Studierende haben seit 2003 dieses gemeinsam entwickelte Modell genutzt, um Arbeit und Studium zu verbinden);der Austausch und die Umsetzung konkreter Initiativen zwischen Sektionen des Unternehmerverbandes (insbesondere Holz, ICT, Lebensmittel) und einzelnen Fakultäten; das Coachingprojekt im Masterstudiengang Entrepreneurship and Innovation, wo Unternehmer und Manager den Studierenden bei der Ausarbeitung ihrer Ideen/Businesspläne zur Seite stehen; Unterstützung von Initiativen der Freien Universität, wie z.B. Industry Day, Career Fair, Job Speed Dating u.ä.; Betriebsbesuche, Praktika, Expertenvorträge: Kontaktvermittlung zu Mitgliedsunternehmen.