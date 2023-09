Zweite Zuweisung 2023 an vier Kultureinrichtungen

Bozen – Die Landesregierung hat mehr als 1.686.000 Euro für vier Körperschaften mit Landesbeteiligung bereitgestellt. Geld gibt es auch für Kunstwerke und Energieeffizienz.

Vier Kultureinrichtungen, an denen das Land Südtirol beteiligt ist, werden demnächst die zweite Zuweisung in diesem Jahr erhalten, nachdem der erste Teil der Jahresfinanzierung bereits Anfang des Jahres ausgezahlt wurde. Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag (5. September) die im Zuge des Nachtragshaushalts bereitgestellten Mittel zweckgebunden und grünes Licht für deren Auszahlung gegeben.

Die Vereinigten Bühnen Bozen, die Stiftung Museion, die Stiftung Stadttheater und Auditorium Bozen und die Stiftung Euregio-Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach-Dolomiten erhalten damit insgesamt 1,686 Millionen Euro. Die Mittel werden von der Landeskulturabteilung auf Antrag der jeweiligen Kultureinrichtungen gewährt.

Die Mittel sollen dazu beitragen, ein vielfältiges und dynamisches kulturelles Angebot und die Instandhaltung der kulturellen Infrastrukturen zu gewährleisten. Mitfinanziert werden aber auch der Erwerb von Kunstwerken (Museion) und die energetische Sanierung der Räumlichkeiten im Rahmen einer Ausschreibung über den EU-finanzierten staatlichen Aufbau- und Resilienzplan Pnrr (Auditorium Bozen).

Auf der Grundlage des am Dienstag gefassten Beschlusses erhalten die Vereinigten Bühnen Bozen 473.000 Euro, die Stiftung Museion 674.000 Euro plus 85.000 Euro für Investitionen (Ankauf von Kunstwerken), die Stiftung Stadttheater und Auditorium Bozen 200.000 Euro plus 206.649,91 Euro des Landesanteils 2023 für die energetische Sanierung des Auditoriums (ex Pnrr-Ausschreibung) und die Stiftung Euregio-Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach-Dolomiten 48.000 Euro.