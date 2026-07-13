10.000 zusÃ¤tzliche Tote wegen Hitzewelle in Europa

Von: APA/Reuters

Die Hitzewelle in Westeuropa Ende Juni hat zu mehr als 10.000 zusätzlichen Todesfällen geführt. Die große Mehrheit – mehr als 9.000 – waren über 65-Jährige, geht aus Daten des von der EU-Gesundheitsbehörde ECDC und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützten Netzwerks EuroMOMO hervor. Extreme Hitze kann zum Tod führen, indem sie einen Hitzschlag verursacht oder Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen verschlimmert, wobei ältere Menschen am stärksten gefährdet sind.

“Eine derartige Übersterblichkeit zu dieser Jahreszeit ist ungewöhnlich. Sie ist wirklich hoch”, sagte Lasse Vestergaard vom dänischen Statens Serum Institut, bei dem EuroMOMO angesiedelt ist, der Nachrichtenagentur Reuters. “Es ist schwierig, diesen hohen Wert mit etwas anderem als der extremen Hitze zu erklären.” Wissenschafter hatten erklärt, die Hitzewelle Ende Juni wäre ohne den vom Menschen verursachten Klimawandel “praktisch unmöglich” gewesen.

Sterbestatistiken aller EU-Staaten analysiert

Die Daten, die aus den nationalen Sterbestatistiken von 27 europäischen Ländern zusammengetragen wurden, umfassen die zusätzlichen Todesfälle aus allen Ursachen in der Woche vom 22. bis zum 28. Juni. Wissenschafter erklärten jedoch, es gebe keine anderen bekannten wichtigen Faktoren wie Covid-19-Ausbrüche, die zu dem Anstieg auf 10.650 Todesfälle in dieser Woche beigetragen hätten. EuroMOMO stellte fest, dass Frankreich und Belgien die einzigen beiden Länder in Europa waren, die in der letzten Juniwoche eine “sehr hohe Übersterblichkeit” verzeichneten.

Eine am Montag veröffentlichte gesonderte wissenschaftliche Studie schätzte, dass allein in England und Wales 2700 Menschen während der Hitzewellen im Mai und Juni an hitzebedingten Ursachen starben. Von diesen Todesfällen wurden den Ergebnissen des Imperial College London zufolge 42 Prozent durch die zusätzliche Hitze infolge der globalen Erwärmung verursacht.