142 Einsätze und 1741 Übungsstunden bei der Feuerwehr St.Jakob/Grutzen

St.Jakob/Grutzen – Mit 142 Einsätzen und 1.741 Übungsstunden blickt die Feuerwehr auf ein äußerst intensives und lehrreiches Jahr 2021 zurück. Der Tunnel St.Jakob musste im Laufe des Jahres fünf Mal gesperrt werden. Im August beim großen Waldbrand in Sizilien waren fünf Kameraden drei Wochen lang im Einsatz. Im Jänner dieses Jahr wurde Claudio Brando zum neuen Stellvertreter des Kommandanten gewählt. Bei der Impfstrasse im Dezember in der Messe Bozen leisteten neun Personen zwei Tage lang Ordnungsdienst. Vor Weihnachten wurden Geräte und Feuerwehrautos auf mehreren Ständen verteilt zur Schau gestellt und somit um finanzielle Unterstützung geworben.

Die Feuerwehr St.Jakob-Grutzen war 2021 wieder sehr aktiv. Coronabedingt wurden die Übungen und Tätigkeiten sehr eingeschränkt. Insgesamt 1.741 Stunden in 65 Übungen. Eine große Gemeinschaftsübung wurde mit der Feuerwehr Leifers organisiert. Bei dieser Übung wurde ein Verkehrsunfall im Tunnel simuliert. Für die 142 Einsätze wurden 1001 Stunden benötigt. Davon waren 102 Einsätze tagsüber und 40 Einsätze in den Nachtstunden. Der Tunnel von St.Jakob musste bei den Einsätzen fünfmal gesperrt werden und der Verkehr durchs Dorf umgeleitet werden. Leider konnten die Mitglieder nicht alle Kurse in Vilpian besuchen, denn es gab strikte Coronaregeln. Elf Feuerwehrleuten ist es doch gelungen unter Einhaltung der Coronamaßnahmen die Feuerwehrschule zu besuchen. Am 1. August erreichte uns ein Anruf eine Mannschaft bereit zu stellen, um nach Sizilien zum Waldbrand zu fahren. Insgesamt dauerte dieser Einsatz drei Wochen lang. Fünf Mitglieder waren in dieser Mission.

„Es wurde der Pick-Up mit der Waldbrandeinheit startklar gemacht und gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr sind wir am Abend gestartet“, so der Feuerwehrkamerad Claudio Brando. Auch bei der Impfstrasse im Dezember in der Messe Bozen wurde zwei Tage lang mit neun Personen Ordnungsdienst geleistet. Bei der Jahreshauptversammlung wurde der neue Vizekommandant Claudio Brando gewählt. Er hat sich bereiterklärt dieses Amt anzunehmen. Die Kalenderaktion konnte nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Deshalb wurden an drei Tagen unsere Stände in verschiedenen Orten des Dorfes und Grutzen aufgestellt, um der Bevölkerung eine Möglichkeit zu geben, uns zu unterstützen. Wir bedanken uns sehr bei der Bevölkerung von St.Jakob und Grutzen, bei der Raiffeisenkasse Unterland, Obstgenossenschaft Laurin, Rollis Grill, und bei den Gemeindeverwaltungen der Gemeinde Leifers und Bozen.