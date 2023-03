1,5 Milliarden Euro beschlagnahmt: Auch Südtiroler Finanzpolizei ermittelt

Durchsuchung in 18 Provinzen – zehn Personen in U-Haft

Asti/Bozen – Die Finanzpolizei von Asti hat am Mittwochmorgen auf Anweisung des Ermittlungsrichters mehrere Vollstreckungsbefehle ausgeführt. Zehn Personen wurden in U-Haft unter Arrest gestellt.

An der Untersuchung waren auch Ableger der Finanzpolizei in Kampanien, in der Emilia Romagna, im Latium, in der Lombardei, in Apulien, in der Toskana, im Veneto und im Trentino-Südtirol beteiligt.

Die Vorwürfe lauten auf Bildung einer kriminellen Vereinigung, auf Betrug gegenüber öffentlichen Ämtern, auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung sowie auf Ausstellung und Gebrauch falscher Rechnungen. Konkret soll es um Vergünstigungen im Bausektor gegangen sein.

Derzeit läuft die Beschlagnahme von Steuerkrediten, mutmaßlich unrechtmäßigen Profiten, Immobilien und anderer Vermögenswerte in Höhe von 1,5 Milliarden Euro.

Insgesamt wurden 73 Durchsuchungen in 18 Provinzen durchgeführt. Rund 150 Finanzpolizisten standen im Einsatz.