16.000 Euro für ein gefälschtes Visum

Von: mk

Brenner/Bozen – Der verzweifelte Traum von einem besseren Leben in Italien wurde für einen Mann aus Bangladesch zum puren Horror. Er zahlte 16.000 Euro an Betrüger, die ihm ein Arbeitsvisum und einen Job in Italien versprachen. Nun haben die Carabinieri von Brenner zwei Verdächtige ermittelt und in Gewahrsam genommen.

Die beiden bangladeschischen Staatsbürger, die nicht in Südtirol ansässig sind, sollen ihrem Landsmann vorgegaukelt haben, ihm einen Arbeitsplatz in einem italienischen Unternehmen und damit ein Einreisevisum für Italien zu verschaffen. Der Mann überwies daraufhin insgesamt 16.000 Euro auf Anweisung der Betrüger.

Bei seiner Ankunft in Italien stellte sich jedoch heraus, dass das angegebene Unternehmen nie einen Visumsantrag gestellt hatte. Die Betrüger waren untergetaucht und nicht mehr erreichbar.

Die Carabinieri von Brenner konnten die beiden Männer nach umfangreichen Ermittlungen identifizieren. Sie werden nun wegen schweren Betrugs angezeigt. Die Ermittlungen dauern an, da die Behörden vermuten, dass weitere Opfer existieren und ein größeres betrügerisches Netzwerk hinter dem Fall steckt.