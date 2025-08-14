Aktuelle Seite: Home > Chronik > Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
Ansturm auf die Notaufnahme

Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut

Donnerstag, 14. August 2025 | 08:21 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Hitze in Europa, Einigkeit über Klimawandel
APA/APA/dpa/Jens Büttner
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Bozen hat am Dienstag mit 37 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von rund 40 Prozent einen der heißesten Tage des Sommers erlebt. In Bruneck wurden 34 Grad gemessen. Auch am heutigen Donnerstag werden in der Landeshauptstadt bis zu 35 Grad erwartet.

Das bleibt nicht ohne Folgen: Im Krankenhaus in Bozen verzeichnet man derzeit deutlich mehr Patientinnen und Patienten in der Notaufnahme – teils über 280 am Tag, an Wochenenden bis zu 350, berichtet die Zeitung Alto Adige. Besonders betroffen sind ältere Menschen und Personen mit chronischen Erkrankungen. Laut Elena Carion, Primarin der Notaufnahme, kommen viele von ihnen dehydriert und überhitzt ins Krankenhaus. Symptome eines Hitzeschlags wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel oder Verwirrtheit sollten nicht unterschätzt werden.

Carion rät, auch ohne Durstgefühl regelmäßig zu trinken, leichte Mahlzeiten mit viel Obst und Gemüse zu sich zu nehmen und die heißesten Stunden des Tages nicht vor die Tür zu gehen, sondern einen kühlen Ort aufzusuchen. Wer eine Klimaanlage besitzt, solle diese auch nutzen.

Francesca Lubian, Primarin der Geriatrie, rät älteren Menschen, ihre Tagesroutine anzupassen: Spaziergänge und Erledigungen seien in den kühleren Morgenstunden zu machen. Zudem empfiehlt sie luftige, helle Kleidung, um die Körpertemperatur zu regulieren, sowie eine kühle Wohnumgebung.

Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin war die Nacht auf den 12. August die wärmste Tropennacht des Monats mit 22 Grad. Und die Hitzewelle hält an: Für heute und morgen werden wieder 35 Grad erwartet, am Samstag 34 Grad, Sonntag und Montag jeweils 33 Grad. Bozen zählt derzeit zu den neun norditalienischen Städten, für die das Gesundheitsministerium wegen der Hitze die höchste Warnstufe („roter Alarm“) ausgerufen hat.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Wolf im Obervinschgau entnommen
Kommentare
109
Wolf im Obervinschgau entnommen
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
92
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
Kommentare
64
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
Südtirol will Hüttenwirt Holzhäuschen entreißen 
Kommentare
55
Südtirol will Hüttenwirt Holzhäuschen entreißen 
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Kommentare
50
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Anzeigen
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 