16-Jähriger geriet in Schwechat in Oberleitung und starb

Von: apa

Ein 16 Jahre alter Bursch aus Wien ist am Montagabend im niederösterreichischen Schwechat auf einen abgestellten Eisenbahnwaggon geklettert und dabei in den Stromkreis der Oberleitung geraten. Der 16-Jährige wurde vom Waggon geschleudert und starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Er hatte sich zusammen mit einer anderen Jugendlichen im Bereich der Verschubgleise aufgehalten.

Der junge Wiener – er stammt nicht aus einem an Schwechat angrenzenden Stadtbezirk, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte – hatte sich aus noch unbekannten Gründen auf den Abstellgleisen aufgehalten, als es gegen 20.00 Uhr zu dem Unfall kam. Seine Begleiterin alarmierte die Rettungskräfte.