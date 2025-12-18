16-Jähriger in Oberösterreich mit Messer verletzt

Von: apa

Ein 23-jähriger Libanese hat am Mittwoch im Bezirk Linz-Land einem 16-jährigen Iraker mit einem Filetiermesser mehrmals in den Oberkörper gestochen und schwer verletzt. Der Teenager wurde notoperiert, der Täter und ein Landsmann von ihm wurden festgenommen. Hintergrund der Tat war ein Streit, nachdem die beiden Libanesen drei Mädchen mit zu sich nach Hause genommen hatten, so die Polizei.

Die Hintergründe des Geschehens sind unklar, die Ermittlungen laufen noch. Fest steht offenbar, dass die beiden Libanesen im Alter von 23 und 25 Jahren eine 15- und eine 16-Jährige aus Linz mitgenommen und in ihr Quartier gebracht hatten. Den Mädchen sei die Situation später aber unangenehm gewesen, so die Polizei, deshalb habe eines von ihnen einen Bekannten angerufen und gebeten, ob er sie abholen könnte. Ob die Teenagerinnen belästigt wurden oder einfach nur nach Hause wollten, ist noch unklar.

Der Bekannte der Mädchen – der 16-jährige Iraker – fuhr mit zwei Begleitern im Alter von 16 und 20 Jahren zu dem Flüchtlingsquartier, um die beiden abzuholen. Dort gerieten die jungen Männer in einen Streit. Zwischen dem Iraker und dem älteren Libanesen gab es eine körperliche Auseinandersetzung, schließlich stach der jüngere Libanese mit dem Messer zu, rekonstruierte die Polizei das Geschehen.