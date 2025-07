16-Jähriger in U-Haft weitere Taten nachgewiesen

Von: apa

Eine 16-Jährige aus Wien, die sich bereits wegen schwerer Delikte wie Raub und einem Messerangriff in Untersuchungshaft befindet, soll für weitere Straftaten verantwortlich zeichnen. Das Landeskriminalamt wirft der Syrerin nach umfangreichen Ermittlungen auch noch einen Diebstahl und eine schwere Nötigung vor, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag.

Die Jugendliche soll am 3. März eine Bekannte in deren Wohnung im Bezirk Brigittenau besucht haben. Die Freundin war nicht daheim, aber deren Bruder ließ die 16-Jährige mit dem Einverständnis der 48-jährigen Mutter der beiden Geschwister in die Wohnung, um dort zu warten. “Laut Aussage der Mutter nutzte die 16-Jährige diese Gelegenheit, um einen Mantel, Schmuck, Bargeld sowie eine Smartwatch zu stehlen”, so die Ermittler. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

Mit Tod und Vergewaltigung gedroht

Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als die Jugendliche ihre Freundin später nach dem PIN-Code der Uhr fragte. Die Mutter des Mädchens erstattete Anzeige. Den Angaben der 48-Jährigen zufolge habe die Beschuldigte ihr am Telefon angedroht, sie umzubringen sowie “die Tochter vergewaltigen zu lassen, sollte sie zur Polizei gehen”, berichtete der Sprecher.

Die Identität der 16-Jährigen war zunächst unklar – die bedrohte Jugendliche kannte die junge Frau nur mit dem Vornamen. Die Ermittler der LKA-Gruppe Schalek setzten u.a. auf die Auswertung von Videomaterial aus sozialen Medien. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der gesuchten Verdächtigen um die bereits in Haft sitzende Jugendliche handelt: “In den Videos prahlte sie mit den gestohlenen Gegenständen”, erläuterte der Polizeisprecher.

Die Ermittler stufen die junge Frau als Intensivtäterin ein, sagte Dittrich im APA-Gespräch. Sie soll zahlreiche Einbrüche und Einbruchsversuche in Pkw auf dem Kerbholz haben sowie in der Gruppe mit weiteren Jugendlichen etwa einem anderen Mädchen unter Drohungen eine Jacke abgenommen haben. Ebenfalls im vergangenen März soll sie mit einer Freundin eine 15-Jährige zuhause aufgesucht haben. Der mit der Beschuldigten nur entfernt bekannte Teenager sei von der 16-Jährigen mit einem Messer in einen Unterarm gestochen worden.