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Das Haus hatte er gezielt ausgesucht

17-Jähriger handelte aus “Mordlust”

Donnerstag, 23. April 2026 | 15:36 Uhr
Das Haus hatte er gezielt ausgesucht
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
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Von: apa

Der 17-Jährige, der in der Nacht auf Mittwoch mit einem Messer ein älteres Ehepaar in dessen Haus attackiert hatte, hat bei seiner ersten Vernehmung gestanden. Er gab an, dass er aus “Mordlust” gehandelt habe. Das Paar kannte er nicht, aber er hatte es gezielt ausgesucht, da er sich aufgrund des Alters wenig Gegenwehr erwartet hatte. Den Hammer, mit dem er in das Haus gelangt war, dürfte er nach der Tat weggeworfen haben. Nach diesem werde noch gesucht, hieß es am Donnerstag.

Der Jugendliche war in der Nacht auf Mittwoch mit Hammer und Messer bewaffnet in das Haus des betagten Paares in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) eingedrungen und ging auf seine Opfer mit dem Messer los. Er stach auf beide ein. Die 80-jährige Frau überlebte schwer verletzt und rief die Rettung. Für ihren 84-jährigen Ehemann kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er erlag noch im Haus seinen schweren Verletzungen. Nach der Tat machte sich der Angreifer davon, rief dann aber von seiner Wohnung aus selbst die Polizei und stellte sich.

Bei der Vernehmung gab er an, dass er das Haus ausgesucht hatte, weil er aufgrund der Optik davon ausging, dass ein älteres Paar darin wohnt. Das Messer, mit dem er auf die beiden eingestochen hatte, wurde sichergestellt. Den Hammer hat man bisher noch nicht gefunden. Laut Polizei werden noch weitere Erhebungen durchgeführt. Die 80-jährige Frau kann voraussichtlich erst in ein paar Tagen befragt werden. Der Verdächtige wurde bereits am Donnerstag in die Justizanstalt gebracht, wo wohl spätestens am Freitag die Untersuchungshaft verhängt werden dürfte.

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