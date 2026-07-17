17-jähriger Mopedlenker in Tirol nach Brückensturz tot

Von: apa

Ein 17-jähriger Mopedlenker ist Donnerstagabend bei einem Unfall in Stanz bei Landeck in Tirol ums Leben gekommen. Der Jugendliche war auf einer Gemeindestraße unterwegs gewesen, als er auf der Tobelbrücke aus unbekannter Ursache die Kontrolle verlor, gegen das Brückengeländer stieß und über dieses geschleudert wurde. Der 17-Jährige stürzte daraufhin rund 30 Meter in das Bachbett des Köterbaches, berichtete die Polizei am Freitag.

Anrainer, die den Unfall gehört hatten, setzten die Rettungskette in Gang und führten Erste Hilfe-Maßnahmen durch. Der Einheimische erlag jedoch noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Das Moped war laut Exekutive nicht für den Verkehr zugelassen. Im Einsatz standen ein Rettungshubschrauber, die Rettung, die Feuerwehren Landeck und Stanz, ein Kriseninterventionsteam und die Exekutive.