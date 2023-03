18 neue Primarinnen und Primare sowie Pflegedienstleitende

Neu ernannte Führungskräfte heute in Bozen vorgestellt

Bozen – Pandemiebedingt hatte sich ihr offizieller Einstand verzögert, heute wurden sie im Innenhof des Palais Widmann im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt: Insgesamt 13 Primarinnen und Primare sowie fünf Pflegedienstleitende haben in den letzten Jahren eine Stelle im Südtiroler Sanitätsbetrieb neu angetreten oder wurden nach erfolgreichem Auswahlverfahren beauftragt. Sie wurden von Landeshauptmann und Gesundheitslandesrat Arno Kompatscher, dem Sanitätsdirektor Josef Widmann und Pflegedirektorin Marianne Siller im Landhaus 1 empfangen.

Die Vorstellung der neuen Führungskräfte fand zum ersten Mal bezirksübergreifend statt. Dies sei ein Zeichen, dass man Bezirksgrenzen vermehrt überwinden und den Teamgeist im Sanitätsbetrieb über die vier Gesundheitsbezirke hinaus stärken wolle, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher in seiner Begrüßung. Alle Anwesenden würden exzellente fachliche Qualifikationen und Erfahrung mitbringen, die in erster Linie den Patientinnen und Patienten zugutekommen werde. Zudem seien gute Führungskräfte wertvoll für die Attraktivität des Arbeitgebers: „Jede Führungskraft prägt das Arbeitsumfeld und beeinflusst dadurch die Motivation und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden genauso wie die Qualität der erbrachten Leistungen. Kompetente Menschen in leitender Funktion können sogar neue Fachkräfte anziehen, und damit sind sie für das Gesundheitswesen von unschätzbarem Wert“.

Sanitätsdirektor Josef Widmann überbrachte die Grüße von Generaldirektor Florian Zerzer und ging auf die hervorragenden Kompetenzen der neuen Primarärztinnen und Primarärzte ein. „Wir sehen heute hier Primarärztinnen und -ärzte, die für eine qualitativ hochwertige ärztliche Versorgung der Patientinnen und Patienten stehen. Sehr viele haben Auslandsaufenthalte oder Aufenthalte in anderen großen Häusern hinter sich und bringen nun ihre professionellen Kompetenzen und wertvolle Erfahrung in den Südtiroler Sanitätsbetrieb ein, was mich sehr freut. Die Rolle eines Primars ist für die Ergebnisse einer Abteilung oder eines Dienstes von entscheidender Bedeutung, insbesondere unter Berücksichtigung der interdisziplinären und betriebsweiten Zusammenarbeit. Es ist ein Team aus Spitzenfachleuten, das wir heute begrüßen dürfen.“

Pflegedirektorin Marianne Siller sprach über die Rolle und Bedeutung der Fachkräfte im Pflegebereich: „Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute auch fünf Führungskräfte aus dem Bereich der Pflegedienstleitung vorstellen dürfen. Sie sind Bezugspunkt, um die Patientenbetreuung im und außerhalb des Krankenhauses zu garantieren und spielen eine wichtige Rolle, um eine moderne und angemessene Versorgung im Pflege-, Präventions- und sanitätstechnischen und Rehabilitationsbereich zu erfahren. Außerdem sind sie verantwortlich für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weshalb ich überzeugt bin, dass wir gemeinsam Vieles erreichen können.“

Lukas Raffl, Leiter der Kommunikationsabteilung im Südtiroler Sanitätsbetrieb, befragte die neuen Führungskräfte zu ihrer Vision für die Weiterentwicklung ihrer Abteilungen und Arbeitsbereiche. Der Beziehung zum Patienten, zur Patientin und dem Zusammenspiel im Team wurde dabei eine zentrale Bedeutung beigemessen.

Namen und Funktionen der vorgestellten Führungskräfte:

Gesundheitsbezirk Bruneck:

· Maria Elena Gorra, Primarin des Dienstes für Anästhesie und Wiederbelebung KH Innichen

· Martin Karner, Primar des Dienstes für Röntgendiagnostik KH Bruneck

· Markus Künig, Primar der Orthopädie und Traumatologie am KH Bruneck

· Christoph Leitner, Primar der Inneren Medizin KH Bruneck

Gesundheitsbezirk Meran:

· Donatella Arcangeli, Primarin des Dienstes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

· Matthias Joachim Fischer, Primar der Radiologie am KH Meran

· Elisabeth Hofer, Primarin des Dienstes für physische Rehabilitation KH Meran

· Sieglinde Kofler, Primarin der Inneren Medizin am KH Meran

· Pasquale Solazzo, Pflegedienstleiter internistischer Bereich KH Meran

Gesundheitsbezirk Brixen:

· Sonia Prader, Primarin der Gynäkologie und Geburtshilfe KH Brixen und Sterzing

· Astrid Santoni, Pflegedienstleiterin Territorium GB Brixen

· Kathrin Thum, Pflegedienstleiterin KH Brixen

· Maria Grazia Zuccaro, Direktorin des betrieblichen Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit (S.I.S.P.)

Gesundheitsbezirk Bozen:

· Elena Battisti, Pflegedienstleiterin Reha-Bereich GB Bozen

· Isabella Mastrobuono, Primarin der wohnortnahen Grundversorgung und Chronic care GB Bozen

· Michael Memminger, Primar der Orthopädie und Traumatologie am KH Bozen

· Andrea Olivotto, Pflegedienstleiter ambulant-diagnostischer Bereich KH Bozen

· Luca Tondulli, Primar der medizinischen Onkologie am KH Bozen