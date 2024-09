2. Open Day für die Zeckenimpfung: rege Beteiligung

Von: lup

Bozen – Am Samstag, den 21. September kamen mehr als 2.000 Menschen in die Zentren des Sanitätsbetriebes, um sich gegen die durch den Zeckenstich verursachte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) impfen zu lassen. Der Vormittag des 21. September war ausschließlich jenen vorbehalten, die sich die zweite Impfdosis holten, am Nachmittag wurden neben zweiten Dosen auch Erstimpfungen verabreicht.

Vier Impfstellen standen den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung: Die Neue Klinik des Krankenhauses Bozen, die Blutabnahmestellen der Krankenhäuser Meran und Bruneck und der Eingangsbereich des Gebäudes C am Krankenhaus Brixen. Die hohe Beteiligung zeigt das große Interesse an der Initiative zur Gesundheitsvorsorge des Südtiroler Sanitätsbetriebes.

Zu den Zahlen:

Am 2. Open Day nahmen insgesamt 2.088 Personen teil, einschließlich jener, die bereits einen Termin für die zweite Dosis am Freitag, den 20. September erhalten hatten und jener, die sich den Impfschutz nach den ersten zwei Impfdosen auffrischen ließen. Insgesamt wurden 784 Erstdosen geimpft. Die Anzahl der zweiten Dosen betrug 1.304.

Die Zahlen der einzelnen Impfstellen:

Bozen: 298 erste Dosen, 517 Auffrischimfpungen,

Meran: 187 erste Dosen, 291 Auffrischimfpungen,

Brixen: 91 erste Dosen, 201 Auffrischimfpungen,

Bruneck: 208 erste Dosen, 295 Auffrischimfpungen.

Jene Personen, die die Erstimpfung gemacht haben, erhalten direkt vom Sanitätsbetrieb einen Impftermin für die zweite Dosis.