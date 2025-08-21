Aktuelle Seite: Home > Sport > Skispringerin Jones prangert Missstände bei Kontrolle an
Skispringerin Jones fühlte sich bei Körpervermessung unwohl

Skispringerin Jones prangert Missstände bei Kontrolle an

Donnerstag, 21. August 2025 | 11:58 Uhr
Skispringerin Jones fühlte sich bei Körpervermessung unwohl
APA/APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die US-Skispringerin Paige Jones hat Missstände bei der Körpervermessung vor dem Sommer-Grand-Prix angeprangert und den Weltverband FIS kritisiert. Jones berichtete im Podcast “Good Game with Sarah Spain” von unangenehmen Erfahrungen, die sie jüngst vor dem Auftakt im französischen Courchevel gemacht habe. Anders als sonst sei diesmal keine Ärztin für die Untersuchung anwesend gewesen – sondern nur ein Arzt. Ohne Untersuchung ist ein Antreten nicht möglich.

“Der Arzt sagte, er arbeite in einem Teilbereich der Gynäkologie, aber wir mussten uns vor diesem männlichen Arzt quasi nackt ausziehen”, beschrieb die 22-Jährige. Zwar habe die FIS den Athletinnen die Möglichkeit gegeben, die Untersuchung zu verweigern – doch nicht ohne Konsequenzen. “Dann könnt ihr nicht am Wettkampf teilnehmen”, hieß es laut Jones.

Weltverband will künftig Ärztin für Athletinnen einsetzen

Der Weltverband bedauerte die entstandenen Unannehmlichkeiten und kündigte Veränderungen an. “Wir respektieren die Gefühle der Athleten und verstehen, dass die Anwesenheit eines männlichen Arztes von weiblichen Athleten als unangenehm empfunden werden kann”, hieß es schriftlich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. “Die FIS erkennt dieses konstruktive Feedback an und verpflichtet sich hiermit, weiblichen Athleten künftig die Möglichkeit zu bieten, sich von einer Ärztin untersuchen zu lassen.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Kommentare
66
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Kommentare
47
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Kampf gegen Schlaglöcher
Kommentare
37
Kampf gegen Schlaglöcher
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Kommentare
37
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Kommentare
31
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 