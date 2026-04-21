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Serieneinbrecher fliegt auf

20.000 Euro Schaden für 6.000 Euro Beute

Dienstag, 21. April 2026 | 16:13 Uhr
brecheisen schmuck einbrecher dieb
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Von: luk

Bozen – Nach einer Serie von Einbruchsdiebstählen in Bozen hat die Staatspolizei einen Mann (36) festgenommen. Dem aus Libyen stammenden Verdächtigen werden insgesamt acht Einbrüche zur Last gelegt, die sich zwischen November und Januar in Geschäften, Bars und Restaurants der Landeshauptstadt ereignet haben sollen.

Die Bilanz der Taten ist erheblich: Laut Ermittlungen wurden Bargeld und Waren im Wert von über 6.000 Euro entwendet. Zudem entstand an den betroffenen Lokalen ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro.

Gegen den Mann wurde neben der Festnahme auch ein Ausweisungsdekret aus Italien erlassen. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

Bezirk: Bozen

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