21-Jähriger aus Kurtinig wegen Drogenhandels angezeigt

Von: mk

Neumarkt/Kurtinig – Die Carabinieri von Neumarkt haben am vergangenen Freitagabend in Kurtinig in der Nähe des Sportplatzes einen 21-jährigen Ortsansässigen am Steuer seines Wagens aufgehalten. Zunächst stellten die Ordnungshüter eine kleine Menge an Kokain sicher. Doch die Spur führte zu einem weit größeren Drogenfund.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 21-Jährigen stellten die Carabinieri rund 150 Gramm Haschisch und 30 Gramm Marihuana sicher. Der junge Mann wurde wegen Drogenhandels angezeigt.

Sämtliche illegale Substanzen wurden beschlagnahmt. Der Fall wird nun von der Bozner Staatsanwaltschaft untersucht. Zudem wurde dem 21-Jährigen der Führerschein entzogen. Auch das Regierungskommissariat in Bozen wurde informiert.

Die Aktion der Carabinieri ist Teil des stetigen Einsatzes gegen den Drogenhandel in ihren Zuständigkeitsbereich. Die Carabinieri von Neumarkt führen regelmäßig Kontrollen im Bezirk durch, um gegen Drogenkriminalität vorzugehen.