23-Jähriger wird nach Raubüberfällen verhaftet

Polizei in Bozen im Einsatz

Bozen – Die Polizei hat am Montag in Bozen den 23-jährigen R.B.D. aufgrund eines Vollstreckungsbefehls verhaftet. Der junge Mann, der aus dem Kamerun stammt und bereits mehrfach vorbestraft ist, soll für eine Serie von Raubüberfällen in der Landeshauptstadt verantwortlich sein.

Der 23-Jährige hielt sich im Don Bosco-Viertel auf. Als er die Ordnungshüter bemerkte, versuchte er sich zu verstecken. Er suchte Unterschlupf in einem Lokal in der Parma-Straße, das derzeit saniert wird.

Im Dezember war ein Bozner mit einem Messer verletzt worden. Dem Mann waren das Handy und Bargeld entrissen worden. Dank der Aufnahmen von Überwachungskameras erkannte die Polizei den Täter, der bereits im August wegen ähnlicher Vorfälle festgenommen worden war. Damals war dem Angreifer in der Mayr-Nusser-Straße in Bozen ein jugendliches Pärchen zum Opfer gefallen.

Den Exekutivbeamten gelang es, den Mann in seinem Versteck festzunehmen und zu entwaffnen.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Polizisten ein Smartphone, das bei einem Raubüberfall im Jänner entwendet worden war. Der 23-Jährige wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.