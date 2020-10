243 Jugendliche unter 25 befinden sich in sozialen Einrichtungen

Bozen – Ende 2019 haben sich 243 Minderjährige und Jugendliche unter 25 Jahren in den 41 auf dem Landesgebiet zugelassenen sozialen Einrichtungen befunden.

Die Zahl der Betreuten ist im Vergleich zu 2018 um zehn Personen gesunken. Die meisten Betreuten sind zwischen elf und 14 Jahre alt und mehr als die Hälfte der betreuten Jugendlichen ist männlich.

In den meisten Fällen kommt es infolge von Erziehungsschwierigkeiten der Eltern zur Aufnahme der Minderjährigen in einer Einrichtung. 46,9 Prozent der Betreuten verbleiben weniger als ein Jahr in der Einrichtung. Dies und noch mehr geht aus den Ergebnissen der Erhebung des ASTAT im Frühjahr 2020 hervor.