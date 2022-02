27-Jähriger muss hinter Gitter und flippt völlig aus

Gewalt, Drogen und betrügerischer Bettler: Polizeieinsätze in Bozen

Bozen – Die Polizei hat am Montag einen 27-jährigen Bozner identifiziert, der kurz zuvor einen Verkäufer in einem Geschäft im Stadtzentrum physisch attackiert hat.

Im Zuge der Kontrolle wollte der 27-Jährige seinen Ausweis nicht zeigen und beleidigte die Beamten. Der Angreifer ist den Ordnungshütern allerdings wegen derartiger Ausfälle bereits bekannt.

Gleichzeitig stellt die Polizei fest, dass gegen den Bozner ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft von Mailand vorlag. Grund waren mehrere Straftaten, die dort begangen wurden.

Als Polizisten den Mann deshalb ins Gefängnis bringen wollten, flippte dieser völlig aus: Er ging körperlich auf sie los und stieß schwere Drohungen aus.

Nachdem er bewegungsunfähig gemacht worden, wurde er ins Gefängnis nach Verona überstellt. Er muss eine Haftstrafe von drei Jahren und sieben Monaten abbüßen.

Die Polizei hat in Bozen außerdem einen 46-jährigen Tunesier kontrolliert. Weil der Mann über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügte, wurde er in sein Herkunftsland abgeschoben.

In einem Aufzugschacht in einem Mehrfamilienhaus stellten die Ordnungshüter hingegen 70 Gramm Haschisch sicher. Im Klumpen war das Siegel eines Tigers imprägniert. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt.

In einem Supermarkt in der Drususallee hat die Polizei einen Rumänen wegen aufdringlichen Bettelns angezeigt. Der Mann hat mehrere Kunden im Geschäft belästigt und Geld für eine vermeintliche Hilfsorganisation verlangt, die in Wahrheit nicht existiert.

Als die Beamten auftauchten, versuchte der Mann die Spuren seines Betrugs zu vernichten. Er steckte sich gefälschte Zertifikate aus Papier sowie eine Liste mit getätigten Spenden in den Rachen und wollte diese hinunterschlucken, was ihm jedoch nicht gelang.

Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.