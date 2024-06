27. Jahrestag der heldenhaften Tat von Offizier Zamperini

Von: AP

Meran – Gestern, am 12. Juni, versammelten sich zivile und militärische Würdenträger zu einer ergreifenden Zeremonie, um Offizier Candeloro Zamperini zu gedenken, der vor 27 Jahren bei einem bewaffneten Raubüberfall in Meran mutig sein Leben einsetzte. Zamperini, damals Carabinieri-Beamter, war nicht im Dienst, als er Zeuge des Vorfalls wurde. Dennoch zögerte er keine Sekunde, den bewaffneten Räuber zu verfolgen, obwohl er unbewaffnet war und sein kleiner Sohn im Auto auf ihn wartete.

In einem intensiven Handgemenge verwickelte er sich mit dem Täter und bezahlte seine Tapferkeit mit dem Leben, als er durch einen Schuss tödlich getroffen wurde. Posthum wurde ihm die Goldene Tapferkeitsmedaille verliehen, die höchste Auszeichnung, die ein Carabiniere erhalten kann.

Die Zeremonie fand am Grab von Zamperini statt, wo ein Lorbeerkranz niedergelegt wurde. Oberst Raffaele Rivola, Provinzkommandant der Carabinieri, betonte die außergewöhnliche Pflichterfüllung, die Zamperini an den Tag legte. Er hob hervor, wie wichtig solche Vorbilder für junge Menschen sind, die sich für den Dienst in den Streitkräften entscheiden.

Auch Vertreter des nationalen Verbands der Streitkräfte und zahlreiche Carabinieri nahmen an der Zeremonie teil, die durch ihre Präsenz die Anerkennung für die alltägliche Heldentat von Zamperini zum Ausdruck brachten.

Zamperinis selbstloser Einsatz und die Ehrung seiner Tapferkeit bleiben ein Zeugnis für den Geist und die Opferbereitschaft, die die Carabinieri kennzeichnen, und werden weiterhin Generationen von Soldaten inspirieren, die sich dem Schutz und der Sicherheit unserer Gemeinschaft widmen.