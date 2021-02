2,7 Kilogramm Drogen in Bozen beschlagnahmt

Bozen – Die Finanzpolizei hat gemeinsam mit der Bahnpolizei Polfer über zwei Kilogramm Marihuana beschlagnahmt und einen Drogenkurier in Gewahrsam genommen.

Entscheidend für den erfolgreichen Einsatz war die Spürnase von Drogensuchhund “Gabbo”. Er schlug bei einem in Österreich lebenden Nigerianer an, der mit dem Zug nach Innsbruck fahren wollte. Im Gepäck fanden die Einsatzkräfte dann tatsächlich 2,2 Kilogramm Marihuana.

Der Mann wurde wegen internationalen Drogenschmuggels festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht.

Weiterer Erfolg

Im Kampf gegen den Drogenhandel war auch die Staatspolizei gemeinsam mit der Bahnpolizei erfolgreich. Am Montag wurde ein 55-jähriger Syrer, der in der Emilia Romagna lebt, festgenommen. Bei seiner Ankunft in Bozen mit dem Zug fanden die Ermittler ein halbes Kilogramm Kokain in seinem Besitz.