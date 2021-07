27 Neuinfektionen und wieder drei Intensivpatienten

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden 705 PCR-Tests untersucht und dabei 14 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 13 positive Antigentests.

In den Krankenhäusern befinden sich derzeit acht Covid-Patienten – drei von ihnen benötigen Hilfe auf den Intensivstationen.

Erneut gab es keinen Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

735 Südtiroler befinden sich in häuslicher Isolation.

Bisher (31. Juli) wurden insgesamt 610.879 Abstriche untersucht, die von 228.683 Personen stammen.

Indes nähert sich die Impfquote in Südtirol der 60-Prozent-Marke. Derzeit sind beinahe 58 Prozent der Südtiroler ab zwölf Jahren geimpft. Heute gibt es Impftage für alle in Mals im Vinschgau, in Kastelruth, Toblach und Sterzing und morgen in Brixen. Die drei Impfbusse sind am Wochenende im Vinschgau, im Pustertal, im Überetsch und im Unterland unterwegs und ab der nächsten Woche kommt ein vierter Bus dazu.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (30. Juli): 705

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 14

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 48.985

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 610.879

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 228.683 (+213)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 1.634.335

Gesamtzahl der positiven Antigentests: 26.464

Durchgeführte Antigentests gestern: 3.282

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 13

Nasenflügeltests Stand 30.07.2021: 803.003 Tests gesamt, 946 positive Ergebnisse, davon 408 bestätigt, 348 PCR-negativ, 190 ausständig/zu überprüfen.

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 5

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 5

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 3

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 1.183 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 735

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 137.382

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 138.117

Geheilte Personen insgesamt: 73.931 (+19)

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 2.043, davon 1.681 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitschaftsärzte: 58, davon 46 geheilt. (Stand: 13.05.2021)

