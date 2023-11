29 neue Bedienstete für Rechtspflege bei der Region

Bozen/Trient – Die Gerichtsämter der Region stocken nach der Durchführung des öffentlichen Wettbewerbs für Bedienstete für Rechtspflege mit unbefristetem Arbeitsverhältnis mit der Einstellung von 29 neuen Bediensteten – 19 Frauen und zehn Männer – ihr Personal auf. 14 Bedienstete wurden den Gerichtsämtern der Provinz Trient zugewiesen (neun in Trient und fünf in Rovereto), zehn den Gerichtsämtern in Bozen und fünf den Friedensgerichten (drei in Trient, einer in Rovereto und einer in Brixen).

Um dem Personalmangel in den Gerichtsämtern abzuhelfen, hat die Regionalregierung außerdem die Rangordnung des Wettbewerbs für 20 Stellen im Berufsbild höherer Beamter/höhere Beamtin für Rechtspflege (acht für die Gerichtsämter der Provinz Trient und zwölf für die Gerichtsämter der Provinz Bozen) und für neun Stellen im Berufsbild höherer Beamter/höhere Beamtin des Amtes für Zustellungen, Vollstreckungen und Proteste (Unep) (fünf für die Gerichtsämter der Provinz Trient und drei für die Gerichtsämter der Provinz Bozen) genehmigt.

Die endgültige Rangordnung umfasst 36 für geeignet erklärte Bewerbende (von denen nur zwei der deutschen Sprachgruppe angehören), wobei auch in diesem Fall die Zahl der Frauen deutlich überwiegt (28 Frauen gegenüber acht Männern). Nur 19 (15 Frauen und vier Männer) von diesen 36 Bewerbenden haben allerdings den Wettbewerb gewonnen und unter diesen wiederum werden nur sechs (vier Frauen und zwei Männer) den Gerichtsämtern in Bozen zugewiesen, weil nur sie über den Zweisprachigkeitsnachweis verfügen.

Die Regionalregierung hat schließlich die Neufestsetzung der Frist für die Einreichung der Gesuche um Zulassung zum öffentlichen Wettbewerb für die Besetzung von 15 Stellen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis im Berufsbild Gerichtsassistentin/Gerichtsassistent bei den Gerichtsämtern in Bozen und von zehn Stellen bei den Friedensgerichten in Bozen genehmigt, da bis zum jetzigen Zeitpunkt erst 49 Gesuche eingegangen sind.

Dementsprechend ist die Frist zur Einreichung der Gesuche auf den 9. Dezember 2023 verschoben worden.