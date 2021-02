298 Neuinfektionen an deutscher und ladinischer Schule

Bozen – Im Zeitraum vom 8. bis zum 13. Februar 2021 sind der Deutschen Bildungsdirektion insgesamt 286 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Es sind dies etwas weniger als in der Vorwoche, als die Zahl bei 452 lag.

Abgenommen – und zwar von 2915 auf 1833 – hat auch die Anzahl der neu verhängten Quarantänen. Die neuen Coronavirus-Infektionen unter Kindern und Jugendlichen, pädagogischen Fachkräften, Lehrpersonen und Verwaltungspersonal werden von der jeweiligen Bildungseinrichtung erhoben und dann in der Deutschen Bildungsdirektion gesammelt.

Weniger Neuinfektionen

Die Kindergärten haben in der vergangenen Woche 58 neue Infektionsfälle gemeldet, 20 davon betreffen Kindergartenkinder, 29 pädagogische Fachkräfte und neun das nicht unterrichtende Personal. An den Grundschulen mit deutscher Unterrichtssprache gab es 82 neue Infektionsfälle, 58 unter den Schülern und 17 unter dem Lehrpersonal sowie sieben unter dem nicht unterrichtenden Personal. Die Mittelschulen haben 61 Neuinfektionen gemeldet: Betroffen sind 39 Jugendliche, 20 Lehrpersonen und zwei nicht unterrichtende Mitarbeitende. Von den Oberschulen wurden 63 Neuansteckungen gemeldet (45 Schüler, 14 Lehrpersonen und vier nicht unterrichtende Personen) und an den Berufsschulen 22 (zwölf Schüler, sieben Lehrpersonen, drei nicht unterrichtende Mitarbeitende).

Auch neue Quarantänen rückläufig

Im Zusammenhang mit den neuen Infektionsfällen wurden 1833 Quarantänen neu verhängt, davon 510 an den Kindergärten, 885 an den Grundschulen, 219 an den Mittelschulen, 165 an den Oberschulen und 54 an den Berufsschulen.

Ladinische Schule: Zwölf Neuinfektionen in der vergangenen Woche

Mit insgesamt zwölf neuen Coronavirus-Infektionsfällen in der vergangenen Woche ist die Anzahl der Neuinfektionen an den ladinischen Bildungseinrichtungen im Vergleich zur Vorwoche um 20 zurückgegangen. Die diesbezüglichen Daten der Woche vom 8. bis zum 13. Februar 2021 hat die Ladinische Bildungsdirektion bekanntgegeben.

Zwölf Neuinfektionen

Von den ladinischen Kindergärten wurde eine einzige Neuinfektion unter dem pädagogischen Personal gemeldet. Fünf Neuinfektionen gab es an den Grundschulen, drei unter den Kindern und je eine unter den Lehrpersonen beziehungsweise dem nicht unterrichtenden Personal. Zwei neue Infektionsfälle – alle unter den Schülerinnen und Schülern – verzeichnen die Mittelschulen. Die Berufs- und Oberschulen vermelden vier Neuinfektionen, je zwei davon unter den Schülern beziehungsweise den Lehrpersonen.

Über 80 neue Quarantänen

Von 133 auf 82 zurückgegangen ist auch die Anzahl der neu verhängten Quarantänen. Von diesen fallen vier auf die Kindergärten (alles Kinder), 25 auf die Grundschulen (alles Schüler und Schülerinnen), eine auf die Mittelschulen (eine Lehrkraft) sowie 56 auf die Oberschulen (53 Schüler, zwei Lehrpersonen und eine nicht unterrichtende Person).

Die Zahlen umfassen nach wie vor die gesamte Kindergarten- und Schulgemeinschaft, also Kinder und Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, Lehrpersonen und das nicht unterrichtende Personal.