Kokain und Marihuana sichergestellt

30-Jähriger aus Pfalzen wegen Drogen festgenommen

Dienstag, 12. August 2025 | 12:15 Uhr
11
Carabinieri
Von: mk

Pfalzen – Die Carabinieri von Bruneck haben einen 30-Jährigen aus Pfalzen wegen Drogenhandels festgenommen. Bei einer Durchsuchung seines Autos und seiner Wohnung stellten die Ermittler insgesamt 25 Gramm Kokain und 22 Gramm Marihuana sicher.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 5. August, als die Carabinieri den Mann auf einem Parkplatz in Kiens einer Kontrolle unterzogen. Die Ordnungshüter bemerkten sofort die Nervosität des Mannes und entschlossen sich, sein Fahrzeug genauer zu durchsuchen.

Unter den Fußmatten des Pkw entdeckten die Carabinieri einen verschweißten Umschlag, der elf Gramm Kokain enthielt. Daraufhin durchsuchten die Ermittler auch die Wohnung des Mannes. Dort stießen sie auf 14 Gramm Kokain und 22 Gramm Marihuana sowie Utensilien zum Verpacken von Drogen.

Laut den Ergebnissen von Laboranalysen hätten aus den sichergestellten Drogen bis zu 276 Einzeldosen hergestellt werden können. Für den 30-Jährigen, der bislang nicht polizeibekannt war, klickten die Handschellen. Die Haft wurde vom Untersuchungsrichter in Bozen bestätigt. Bislang gilt die Unschuldsvermutung, zumal noch kein rechtskräftiges Urteil vorliegt.

Dies ist bereits die vierte Festnahme von jungen Einheimischen in den letzten Tagen im Zusammenhang mit Drogenhandel. Die Carabinieri von Bruneck setzen ihre Kontrollen fort.

Bezirk: Pustertal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

