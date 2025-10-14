Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Polizei ermittelt nach viralem Video

Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo

Dienstag, 14. Oktober 2025 | 14:34 Uhr
Waghalsiger Stunt auf der MeBo: Polizei ermittelt nach viralem Video
facebook/Francesco Heidegger
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen/Eppan – Ein riskantes Manöver auf der MeBo sorgt derzeit in den sozialen Medien für Aufsehen: Ein Motorradfahrer wurde gefilmt, wie er mit hoher Geschwindigkeit auf dem Hinterrad durch den Sigmundskroner Tunnel fuhr – stehend auf dem Sattel.

Das Video, das am Samstag gegen 18.00 Uhr zwischen Eppan und Bozen aufgenommen und anschließend auf Facebook geteilt wurde, verbreitete sich rasend schnell. Der Motorradfahrer legte dabei mehrere hundert Meter auf einem Rad zurück und stützte sich mit einem Fuß auf dem Heck seines Bikes ab – ein lebensgefährlicher Stunt für ihn selbst und andere Verkehrsteilnehmer.

JW Video OSOyG9WN-WMEAbbiU

Die Verkehrspolizei hat das Video inzwischen erhalten und untersucht den Fall. Der Fahrer wird gesucht. Ihm drohen hohe Strafen wegen mehrfacher Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und gefährlicher Fahrweise.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Geldregen für Ex-Landesrat Michl Laimer
Kommentare
102
Geldregen für Ex-Landesrat Michl Laimer
Dolomiten: Zeiten für Camper werden schwerer
Kommentare
72
Dolomiten: Zeiten für Camper werden schwerer
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Kommentare
60
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
Kommentare
35
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
US-Präsident Trump feiert Gaza-Deal
Kommentare
34
US-Präsident Trump feiert Gaza-Deal
Anzeigen
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 