Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo

Von: Ivd

Bozen/Eppan – Ein riskantes Manöver auf der MeBo sorgt derzeit in den sozialen Medien für Aufsehen: Ein Motorradfahrer wurde gefilmt, wie er mit hoher Geschwindigkeit auf dem Hinterrad durch den Sigmundskroner Tunnel fuhr – stehend auf dem Sattel.

Das Video, das am Samstag gegen 18.00 Uhr zwischen Eppan und Bozen aufgenommen und anschließend auf Facebook geteilt wurde, verbreitete sich rasend schnell. Der Motorradfahrer legte dabei mehrere hundert Meter auf einem Rad zurück und stützte sich mit einem Fuß auf dem Heck seines Bikes ab – ein lebensgefährlicher Stunt für ihn selbst und andere Verkehrsteilnehmer.

JW Video OSOyG9WN-WMEAbbiU

Die Verkehrspolizei hat das Video inzwischen erhalten und untersucht den Fall. Der Fahrer wird gesucht. Ihm drohen hohe Strafen wegen mehrfacher Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und gefährlicher Fahrweise.