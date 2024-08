30 Naturpark Junior Ranger schließen Ausbildung ab

Von: mk

Naturns – 30 junge Menschen mit besonderem Blick für die Natur – Naturpark Junior Ranger – halten seit dem Wochenende ihr Diplom in der Hand. “Unsere Natur- und Kulturlandschaft ist einzigartig und schützenswert für uns alle. Naturbegeisterte Kinder haben in den Naturparks Rieserferner-Ahrn und Texelgruppe als Junior Ranger spannende Abenteuer erlebt und viel über den Naturschutz gelernt. Solche Initiativen sind wichtig, um schon früh mit der Sensibilisierung zu beginnen und die Kinder für die Natur zu begeistern”, sagt Landesrat Peter Brunner.

In Begleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesamtes für Natur (Leitung: Helga Seeber), des AVS (Leitung: Ralf Pechlaner) und von Fachleuten haben sich die Kids in acht Einheiten mit Themen zu Flora und Fauna mit Fernglas und Lupe und rund um das “Ewige Eis“ befasst. Sie wurden auch geschult im richtigen Verhalten in den Schutzgebieten, in achtsamem Wandern am Berg und sicherem Unterwegssein in der Natur, Survival und Erste Hilfe. Heuer fanden die Ausbildungen zu den Naturpark Junior Rangers in den Naturparks Texelgruppe unter der Leitung von Annamaria Gapp und im Naturpark Rieserferner-Ahrn unter der Leitung von Silvia Oberlechner statt.

Das Abschlussfest fand im Naturparkhaus Texelgruppe statt. In Anwesenheit der Eltern, zahlreicher Ehrengäste wie dem zuständigen Landesrat Peter Brunner, dem Naturnser Bürgermeister Zeno Christanell, dem Direktor des Amts für Natur, Leo Hilpold, AVS-Präsident Georg Simeoni, dem AVS-Referatsleiter für Jugend und Familie, Simon Pedron, und den Organisatoren wurden die Diplome übergeben. Das Projekt hat sich bewährt: Seit 2009 wird es jährlich für Kinder im Alter von zehn bis elf Jahren durchgeführt. “Wenn wir junge Menschen bereits im Kindesalter mit unseren heimischen Lebensräumen und deren Besonderheiten vertraut machen, dann können wir sie für ein verantwortungsbewusstes Verhalten in und mit der Natur sensibilisieren und sie als Multiplikatoren langfristig als Freunde der Natur zu gewinnen”, sagte Leo Hilpold.

Damit die Ausbildung kein einmaliges Ereignis bleibt, werden die Junior Ranger im Folgejahr zu einer Nachfolgeaktion anlässlich der europäischen ALPARC-Initiative “Jugend auf dem Gipfel“ eingeladen. Heuer durften sie vom 18. bis 19. Juli an einer Aktion im Naturpark Fanes-Sennes-Prags teilnehmen. In Schutzgebieten von Frankreich bis Slowenien erkunden junge Menschen an denselben Tagen die Natur. Das Thema der 10. Ausgabe lautete “Alpenblumen und bestäubende Insekten”.