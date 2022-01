33-jähriger Eiskletterer aus dem Ahrntal in Belluno gestürzt

Ahrntal – Ein 33-jähriger Eiskletterer aus dem Ahrntal in Serrai di Sottoguda in der Provinz Belluno abgestürzt. Der Mann wollte gemeinsam mit einem Begleiter einen gefrorenen Wasserfall in der Umgebung der Marmolata besteigen, berichtet Alto Adige online.

Der Mann ist rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Vermutlich hat er sich das Bein gebrochen. Sein Begleiter hat ihn geborgen.

Im Einsatz standen die Bergrettung und die Flugrettung. Die Einsatzkräfte stabilisierten das Bein. Mittels Seilwinde und Bahre wurde der Verletzte anschließend in den Hubschrauber gebracht und dann ins Krankenhaus nach Belluno geflogen.