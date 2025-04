33-Jähriger setzt Wohnwagen in Brand und droht mit Mord

Von: mk

Bozen – Ein 33-jähriger Nigerianer, der bereits Vorstrafen hat, ist am Sonntagabend in Bozen festgenommen worden, nachdem er einen Wohnwagen angezündet, Polizisten angegriffen und sie mit dem Tod bedroht hatte. Der Mann soll abgeschoben werden.

Gegen 19.00 Uhr rückte eine Streife der Staatspolizei in die Domenico-und-Vincenzo-Ventafridda-Straße in Oberau-Haslach aus, um die Feuerwehr beim Brand eines geparkten Wohnwagens zu unterstützen und die Ermittlungen aufzunehmen. Am Einsatzort stellten die Beamten fest, dass es sich um Brandstiftung handelte. Bei der Durchsuchung der Umgebung stießen sie auf den Nigerianer A. G., der mit einem Benzinkanister in der Hand umherirrte.

Nach anfänglichem Leugnen gestand der Mann, den Wohnwagen angezündet zu haben. Er gab an, in dem verlassenen Fahrzeug, das er als Notunterkunft nutzte, Essen zubereitet zu haben. Als er die Flammen nicht mehr kontrollieren konnte, habe er versucht, sie mit Wasser zu löschen.

Bei der anschließenden Identitätskontrolle rammte A. G. plötzlich seinen Kopf in das Gesicht eines Polizisten und versuchte, die Flucht zu ergreifen. Er wurde jedoch von einem zweiten Beamten der Staatspolizei und der inzwischen eingetroffenen Ortspolizei überwältigt.

Auf dem Weg zur Polizeistation setzte der 33-Jährige, der in Italien den Asylstatus genießt, seine Attacken fort, trat nach den Polizisten, bedrohte sie mit dem Tod und beschädigte den Streifenwagen. Ein Beamter musste im Krankenhaus behandelt werden.

A. G., der bereits wegen verschiedener Straftaten polizeibekannt ist, wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Brandstiftung und Körperverletzung festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Auf ihn wartet ein Eilverfahren.

Quästor Paolo Sartori hat angesichts der Schwere der Vorfälle die zuständige Flüchtlingskommission aufgefordert, den Asylstatus von A. G. aufzuheben. Ziel ist es, nach seiner Haftentlassung ein Ausweisungsdekret zu erwirken.

„Es ist inakzeptabel, dass Staatsbeamte, die das Gesetz durchsetzen, systematisch Beleidigungen und Gewalt ausgesetzt sind“, erklärte Sartori. Der Mann soll laut Sartori abgeschoben werden, da er sich wiederholt gewalttätig verhalten und gezeigt habe, „dass er unsere Gesetze und Institutionen nicht respektiert“.