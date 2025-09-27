36-Jähriger bedroht Rettungskräfte und Polizei in Bozen

Von: fra

Bozen – Die Polizei von Bozen hat gestern einen 36-jährigen algerischen Mann festgenommen, nachdem er gegen Mittag in der Nähe des Pfarrhofs medizinisches Personal mit einem Messer bedroht und anschließend Polizeibeamte angegriffen hatte.

Laut Einsatzbericht war der Mann zuvor wegen selbstverletzenden Verhaltens gemeldet worden. Als die Rettungskräfte eintrafen, begann er, sie mit einem Messer zu bedrohen und floh in einen verlassenen Lieferwagen. Die eintreffenden Polizeibeamten näherten sich vorsichtig, setzten einen Taser bereit, mussten ihn jedoch nicht einsetzen, da der Mann den Gegenstand beim Anvisieren mit dem Laser sofort fallen ließ. Anschließend konnte er unter Kontrolle gebracht und zur Polizeistation gebracht werden.

Der Mann, ein mehrfach vorbestrafter Asylbewerber, wurde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung von Amtspersonen und Mitführung eines gefährlichen Gegenstands verhaftet und in die lokale Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er der Staatsanwaltschaft überstellt wurde.