Aktuelle Seite: Home > Chronik > 36-Jähriger bedroht Rettungskräfte und Polizei in Bozen
Mann mit Messer in Polizeigewahrsam

36-Jähriger bedroht Rettungskräfte und Polizei in Bozen

Samstag, 27. September 2025 | 10:00 Uhr
Polizei - Bozen
Quästur
Schriftgröße

Von: fra

Bozen – Die Polizei von Bozen hat gestern einen 36-jährigen algerischen Mann festgenommen, nachdem er gegen Mittag in der Nähe des Pfarrhofs medizinisches Personal mit einem Messer bedroht und anschließend Polizeibeamte angegriffen hatte.

Laut Einsatzbericht war der Mann zuvor wegen selbstverletzenden Verhaltens gemeldet worden. Als die Rettungskräfte eintrafen, begann er, sie mit einem Messer zu bedrohen und floh in einen verlassenen Lieferwagen. Die eintreffenden Polizeibeamten näherten sich vorsichtig, setzten einen Taser bereit, mussten ihn jedoch nicht einsetzen, da der Mann den Gegenstand beim Anvisieren mit dem Laser sofort fallen ließ. Anschließend konnte er unter Kontrolle gebracht und zur Polizeistation gebracht werden.

Der Mann, ein mehrfach vorbestrafter Asylbewerber, wurde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung von Amtspersonen und Mitführung eines gefährlichen Gegenstands verhaftet und in die lokale Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er der Staatsanwaltschaft überstellt wurde.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 6 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Kommentare
96
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Ein Kind großzuziehen kostet in Italien bis zu 205.000 Euro
Kommentare
66
Ein Kind großzuziehen kostet in Italien bis zu 205.000 Euro
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Kommentare
62
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Kommentare
62
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Kommentare
47
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 