38 Verstöße: Straßenpolizei kontrolliert mehrere Lkw

Vahrn – Die Straßenpolizei von Brixen und Bruneck hat im laufenden Monat in Zusammenarbeit mit dem Motorisierungsamt in Bozen Lkw-Kontrollen an der Autobahnmautstelle in Vahrn durchgeführt.

Dabei wurden zahlreiche Unregelmäßigkeiten und Mängel festgestellt– angefangen von der Elektronik bis hin zum Bremssystem. Manche Fahrzeuge haben Flüssigkeit verloren. In anderen Fällen waren die Reifen oder die Karosserie zu stark abgenutzt.

Weitere Verstöße wurden in Zusammenhang mit der Ladung festgestellt.

Insgesamt wurden 14 Schwerfahrzeuge kontrolliert und 38 Verstöße beanstandet. Vier Fahrzeuge wurden gänzlich aus dem Verkehr gezogen.