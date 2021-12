40-Jähriger tot in der Wohnung – Überdosis?

Ermittlungen in Bozen

Bozen – In einem Appartement im Don Bosco-Viertel in Bozen ist am Montagnachmittag ein 40-jähriger Mann leblos auf dem Boden aufgefunden worden. Es besteht der Verdacht, dass der Tod die Folge einer Überdosis ist, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Der Vater des Opfers hatte bei der Notrufzentrale 112 Alarm geschlagen, nachdem er erfolglos versucht hatte, seinen Sohn zu kontaktieren.

Weil der Sohn nicht am Telefon geantwortet hatte, war der Vater direkt zur Wohnung gegangen. Doch dort öffnete ihm niemand die Tür.

Innerhalb weniger Minuten erschienen die Feuerwehr, die Stadtpolizei und ein Rettungswagen. Weil die Eingangstür im Erdgeschoss abgeschlossen war, betrat die Feuerwehr die Wohnung im Erdgeschoss über eine Fenstertür.

Im Rahmen der Obduktion soll nun ein toxikologisches Gutachten erstellt werden. Sollte es sich bei der Todesursache tatsächlich um eine Überdosis handeln, könnten schlecht verschnittene Drogen noch immer im Umlauf sein.