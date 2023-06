42 Fälle von Schwarzarbeit im Eisacktal aufgedeckt

In nur fünf Monaten

Brixen – Innerhalb von nur fünf Monaten hat die Finanzpolizei Brixen im Raum Eisacktal 42 Personen ausgemacht, die “schwarz” ihr täglich Brot verdient haben. 27 Arbeitgeber wurden zwischen Jänner und Mai deshalb sanktioniert.

Vor allem in der Baubranche haben die Ordnungshüter in der grauen Uniform die Arbeiter ohne Vertrag angetroffen. Es handelte sich vor allem um ungelernte Arbeitskräfte, die oft auch aus Nicht-EU-Staaten kamen und sich hier sogar illegal aufhielten. Die Arbeitgeber rechtfertigten sich in einigen Fällen damit, dass sie die Mitarbeiter nur für die erste Zeit nicht gemeldet hatten. Andere gaben den Intermediären die Schuld, die sie mit dem Einstellungsverfahren beauftragt hatten.

Nur acht der 42 “Schwarzarbeiter” waren italienische Staatsbürger. Für die Arbeitgeber kann “Schwarzarbeit” in ihrem Betrieb teuer werden. Es sind Strafen von knapp 4.000 Euro pro Arbeitnehmer und nicht gemeldeten Arbeitstag vorgesehen.