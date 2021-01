436 Neuinfektionen und fünf Todesfälle in Südtirol

Lage in Krankenhäusern weiter stabil

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden 2.059 PCR-Tests untersucht und dabei 195 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 241 positive Antigentests.

Außerdem starben weitere fünf Personen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Bisher (16. Jänner) wurden insgesamt 391.026 Abstriche untersucht, die von 170.250 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (15. Jänner): 2.059

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 195

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 32.706

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 391.026

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 170.250 (+611)

Antigentests:

Durchgeführte Antigentests gestern: 5.438

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 241

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 202

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 151

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 7 (7 in Gossensaß, 0 in Sarns)

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 26

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 807 (+5)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 11.781

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 73. 583

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 85.364

Geheilte Personen: mit PCR Test 20.319 (+213); zusätzlich 1.568 (+0) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden; weiters geheilte Personen aufgrund von epidemiologischer Analyse: 7.566 (+49).

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 1.437, davon 1.064 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitsschaftsärzte: 41, davon 29 geheilt. (Stand: 02.01.2021)