46-Jährige betrunken am Steuer

Bozen/Brixen – Die Straßenpolizei hat in den vergangenen Tagen verschärfte Kontrollen durchgeführt. Am Samstag wurde vor allem auf Motorradfahrer ein Augenmerk gelegt.

Elf Strafen wurden ausgestellt – unter anderem wegen Überschreitung des Tempolimits und wegen eines amtlich nicht zugelassenen Helms. Letzteres führt zur 60-tätigen Stilllegung des Fahrzeugs. Ein Motorradfahrer wurde hingegen angezeigt, weil er ein Messer bei sich trug.

Am Sonntag hat die Straßenpolizei in Brixen hingegen eine 46-jährige Frau in ihrem Wagen aufgehalten. Die Frau befand sich offenbar in trunkenem Zustand.

Ein Alkoholtest ergab, dass sie das erlaubte Limit um mehr als das Dreifache überschritten hatte. Der 46-Jährigen wurde der Führerschein entzogen und sie kassierte eine Anzeige. Außerdem wurden ihr zehn Führerscheinpunkte gekürzt.