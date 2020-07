48 Tonnen: Berufsfeuerwehr hat einen neuen Feuerwehrkran

Bozen – Die Berufsfeuerwehr hat nach 28 Jahren einen neuen Feuerwehrkran erhalten. Nachdem mit dem alten Feuerwehrkran in mehr als 28 Jahren ca. 50 Einsätze pro Jahr (das sind 1400 Einsätze insgesamt) durchgeführt worden sind, habe er sicherlich seinen Dienst abgeleistet, heißt es in einer Aussendung. Er sei nach all diesen Jahren er langsam an seine “Altergrenze” gelangt und es hätten sicherlich größere Instandhaltungsarbeiten am Fahrzeug angestanden.

So entschloss man sich, eine Neuanschaffung zu tätigen: “Die Auslieferungszeit von 700 Tagen ist jedoch beträchtlich, aber diese Fahrzeuge werden nur auf Bestellung produziert und geliefert.” Vergangene Woche war es dann soweit. Das neue hochmoderne Feuerwehrgerät fuhr bei der Berufsfeuerwehr in der Bozner Drususstraße vor.

Zunächst haben die Fahrlehrer der vier Schichten eine einwöchige intensive Schulung durch die Herstellerfirma erhalten. Diese Fahrlehrer wiederum werden in den nächsten Wochen die weiteren Kranführer in vielen Stunden und Tagen ausbilden, sodass man gegen Ende dieses Jahres den neuen Feuerwehrkran in den Einsatzdienst stellen kann.

Der Feuerwehrkran wird vorwiegend bei Verkehrsunfällen, an denen Lkw oder Busse betroffen sind eingesetzt. Die Haupteinsatzgebiete betreffen die Autobahn und die restlichen Staats- und Landesstrassen in ganz Südtirol. Zudem kann der Kran natürlich auch dort eingesetzt werden, wo bei Notsituationen große Lasten zu heben und verstellen sind.

Einige Daten des neuen Fahrzeuges:

Herstellerfirma – Liebherr-International GmbH

Gesamtgewicht des Fahrzeuges – 48 Tonnen

Höchstgeschwindigkeit – 85 km/h

maximale Länge des Armauslegers – 52 Meter

Hublast – Je nach Ausladung bis zu max. 68 Tonnen

Anschaffungspreis – 1.100.000.- Euro plus Mehrwertsteuer