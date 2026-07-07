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Verstöße festgestellt

5.000 Euro: Stadtpolizei Bozen bestraft Kosmetikstudio

Dienstag, 07. Juli 2026 | 13:41 Uhr
Neun von 13 Kosmetika für Kinder sind durchgefallen
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
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Von: luk

Bozen – Die Stadtpolizei Bozen hat bei einer Kontrolle eines Kosmetikstudios Verstöße gegen die Bestimmungen des Landesgesetzes über das Handwerk festgestellt.

Gegen den Betrieb wurden Verwaltungsstrafen in Höhe von insgesamt 5.000 Euro verhängt.

Wie die Stadt Bozen mitteilt, trafen die Beamten des Fachbereichs für Wirtschaftstätigkeiten bei ihrer Inspektion mehrere Mitarbeiter an, die kosmetische Behandlungen durchführten, obwohl der gesetzlich vorgeschriebene technische Verantwortliche des Handwerksbetriebs nicht anwesend war.

Nach den geltenden Landesvorschriften muss diese fachlich verantwortliche Person während der gesamten Ausübung der Tätigkeit vor Ort sein. Die Regelung soll die fachgerechte Durchführung der Behandlungen, den Verbraucherschutz und die ordnungsgemäße Führung des Betriebs gewährleisten.

Die Stadtpolizei kündigt an, ihre Kontrollen von Wirtschaftsbetrieben in den kommenden Wochen fortzusetzen. Ziel sei es, die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen, die Verbraucher zu schützen und faire Wettbewerbsbedingungen für regelkonform arbeitende Unternehmen sicherzustellen.

Bezirk: Bozen

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