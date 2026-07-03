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Tödlicher Badeunfall auf Sizilien

50-jähriger Bozner Urlauber stirbt im Meer bei Torre di Mezzo

Freitag, 03. Juli 2026 | 22:55 Uhr
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Von: ka

Santa Croce Camerina/Torre di Mezzo – Ein Urlaubsmorgen endete an der Südostküste Siziliens in einer Tragödie: Enrico Durasco, 1975 in Neapel geboren und wohnhaft in Ratschings im Wipptal, ist in den Wellen vor Torre di Mezzo in der Provinz Ragusa ertrunken. Das Drama ereignete sich am Freitagvormittag kurz vor 10.00 Uhr in den Gewässern vor dem Strand von Torre di Mezzo im Ortsteil Cannitello im Gemeindegebiet von Santa Croce Camerina.

Das Opfer stammte ursprünglich aus Neapel, lebte aber seit längerer Zeit in Bozen und hielt sich zusammen mit seiner Familie in der Gegend von Ragusa auf, um mit seiner aus Ragusa stammenden Frau Urlaub zu machen.

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Nach einer ersten Rekonstruktion durch die Behörden soll der Mann trotz widriger Wetter- und Meeresbedingungen ins Meer gesprungen sein. Starke Winde und unruhiges Wasser erschwerten das Baden. Einige anwesende Badegäste bemerkten die gefährliche Situation, schlugen Alarm und alarmierten die Rettungskräfte. Für den 50-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Es muss noch genau geklärt werden, was zum Tod geführt hat. Insbesondere ist zu klären, ob der Mann durch Ertrinken aufgrund der Wellenkraft gestorben ist oder ob er einem plötzlichen Unwohlsein erlegen ist. Beamte der Hafenbehörde und eine Streife der örtlichen Carabinieri-Station waren umgehend vor Ort. Die Behörden haben alle notwendigen Ermittlungen und Untersuchungen eingeleitet, um den genauen Hergang des Vorfalls zu rekonstruieren und die Tragödie vollständig aufzuklären. Die entsprechenden Untersuchungen dauern derzeit noch an.

Bezirk: Bozen

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