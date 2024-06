50 Jahre Hauspflege Bruneck

Von: mk

Reischach – Am Samstag, 8. Juni stand in Reischach die „Pflege zu Hause“ im Mittelpunkt. Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens feierte der Hauspflegedienst Bruneck der Bezirksgemeinschaft Pustertal das Jubiläum mit verschiedenen Fachvorträgen am Vormittag und einer großen Geburtstagsfeier mit Musik und Aperitif am Nachmittag. Über den ganzen Tag verteilt folgten insgesamt knapp 300 Interessierte der Einladung des Hauspflegedienstes.

Mit dem Thema der Pflege zu Hause beschäftigen sich die meisten Menschen erst, wenn sie unmittelbar davon betroffen sind. Oft kommt die Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen aber sehr plötzlich und unerwartet. Sie stellt nicht nur das Leben des Betroffenen, sondern auch jenes der Familienmitglieder auf den Kopf. Der Hauspflegedienst der Bezirksgemeinschaft Pustertal steht den Betroffenen zur Seite, klärt auf, informiert und hilft. In Bruneck bereits seit 50 Jahren. Dieses Jubiläum wurde am Samstag, 8. Juni im Vereinshaus in Reischach ordentlich gefeiert.

Am Vormittag referierten die Kräuterexpertin und Buchautorin Hildegard Kreiter, der ehemalige Grundschullehrer Paul Niederwolfsgruber, der pensionierte Allgemeinmediziner Dr. Karl Lintner und der Leiter des Ambulanten Palliative-Care-Teams der Universität München, Professor Dr. Dr. Berend Feddersen zu verschiedenen Themen der Pflege. Interessierte konnten den ganzen Vormittag lang von Vortrag zu Vortrag wechseln und sich viele interessante, hilfreiche und wertvolle Inputs holen.

Ab 13.00 Uhr stand dann eine große 50-Jahre-Geburtstagsfeier mit Aperitif und schwungvoller Musik auf dem Programm. Im Rahmen der Feier blickte der Sprengelleiter des Sozialsprengels Bruneck-Umgebung, Hans Mitterhofer auf die Entstehung des Hauspflegedienstes in Bruneck zurück. Er bedankte sich in Besonderem bei Ottilia Mölgg, welche vor 50 Jahren die erste „Helferin“ – so wurden sie damals genannt – der Gemeinde Bruneck war. Mit dem Fahrrad fuhr sie zu ihren Einsatzorten (Dienstautos gab es damals noch keine) und unterstütze bedürftige Personen in deren Zuhause. Der Arbeitsschwerpunkt lag nämlich nicht in der Pflege, sondern in einfachen und praktischen Hilfen, wie kochen, einkaufen, aufräumen, Holz tragen usw. Auch die Essen auf Rädern wurden damals noch mit dem Fahrrad ausgefahren. Mitterhofer erzählte die ein und andere Anekdote aus der Vergangenheit und nutze die Gelegenheit, sich auch bei ehemaligen Pflegerinnen, welche zum Jubiläumsfest kamen, zu bedanken. Er überreichte einen Blumenstrauß als Zeichen des Dankes an Edith Foppa und Dori Passler.

Von damals wenigen Mitarbeiterinnen ist das Team mittlerweile auf eine beachtliche Anzahl von 37 Fachkräften gewachsen. Gemeinsam kümmert sich das Team der Hauspflege Bruneck um ca. 600 Betreute in Bruneck und Umgebung. Abschließend bedankte sich Mitterhofer daher bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: „Die Hauspflege lebt durch die Personen, die dort arbeiten. Ihre Freude an der Arbeit mit Menschen und ihre Begeisterung machen den Hauspflegedienst lebendig, wertvoll – unbezahlbar.“ Der Hauspflegedienst Bruneck legt Wert auf echte Begegnungen mit den Betreuten und Angehörigen, auf stetige Entwicklung und auf Information und Aufklärung im Vorfeld. Dies ist bei verschiedenen Initiativen rund ums Jahr spürbar.

Brunecks Bürgermeister und Vertreter der Bezirksgemeinschaft Pustertal, Roland Griessmair lobte den Dienst mitsamt den Mitarbeitenden und bedankte sich bei den Verantwortlichen für die vorbildliche Arbeit. Der Dienst sei eine große Unterstützung für die Betreuten selbst, aber auch für deren Angehörige, die den größten Teil der Betreuung übernehmen.