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67-Jähriger im Krankenhaus

55-Jähriger aus Kardaun wegen Mordversuchs festgenommen

Freitag, 29. Mai 2026 | 09:43 Uhr
Polizei Blaulicht sy
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
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Von: mk

Kardaun – Die Carabinieri haben am Donnerstagabend einen 55-jährigen Südtiroler wegen versuchten Mordes festgenommen. Der Mann hat einen 67-jährigen Bekannten gewaltsam attackiert.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 18.30 Uhr vor der Bar bei einer Raststätte in Kardaun. Beide Männer stammen aus dem Ort

Einer ersten Rekonstruktion zufolge soll der 55-Jährige dem Älteren bei einem Streit aus nichtigen Gründen heftig ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser gestürzt ist. Der 67-Jährige schlug hart mit dem Kopf auf dem Boden auf und verlor das Bewusstsein.

Er musste dringend ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden, die die Ärzte enthalten sich derzeit einer Prognose. Sein gesundheitlicher Zustand wird als kritisch eingestuft.

Der 55-Jährige hatte sich nach der Attacke mit dem Fahrrad entfernt. Anschließend kehrte er zu Fuß zum Ort des Geschehens zurück, nachdem er sich die Kleidung gewechselt hatte.

Weil sich der Vorfall vor den Augen mehrerer Bekannter der beiden abgespielt hat, konnten die Carabinieri die Mann identifizieren und aufhalten.

Bezirk: Salten/Schlern

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