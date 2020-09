57.280 Stimmen für das Handwerk

Bozen – Die Freude ist groß über die zahlreichen Handwerker, die in Südtirols Gemeindestuben einziehen. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen“, freut sich lvh-Präsident Martin Haller.

Lösungsorientiert, strukturiert und sachlich – mit diesen Eigenschaften haben sich 239 Südtiroler Unternehmer den Gemeinderatswahlen 2020 gestellt. 165 von ihnen werden zukünftig die Gemeindepolitik aktiv mitgestalten. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Zum einen, weil so viele Menschen Verantwortung im Heimatort übernehmen und mitreden wollen und zum anderen, weil wir die Anzahl der Gemeinderäte durchgehend steigern konnten. Insgesamt haben die Südtiroler 57.280 Stimmen für die gewählten Handwerksvertreter aus unterschiedlichen Parteien abgegeben“, kommentiert lvh-Präsident Martin Haller den Ausgang der Wahlen.

Einen großen Erfolg feiert das Handwerk bei den Bürgermeisterwahlen. Die Zahl der gewählten Bürgermeister aus dem Handwerk konnte von 16 auf 19 gesteigert werden. 14 davon wurden in ihrem Amt bestätigt, fünf neue Unternehmer sind als Bürgermeister dazugekommen. „Ich werte dies als klares Zeichen des Vertrauens in die Wirtschaftsvertreter und dass Handwerker Bürgermeister für alle Bevölkerungsschichten sind“, betont der Verbandschef. Einziger Wermutstropfen für den lvh: auch wenn es einige Frauen aus dem Handwerk in die Gemeinderäte geschafft haben, so fehlt die weibliche Vertretung an der Gemeindespitze.

„Ich gratuliere allen gewählten bestätigten und neuen Gemeinderäten und bedanke mich gleichzeitig bei jenen, die ihre Bereitschaft der Mitgestaltung in der Gemeindepolitik gezeigt haben. Wir werden uns in den nächsten Wochen mit den Handwerksvertretern in Verbindung setzen. Ziel soll es sein, dass Gemeinde und Wirtschaft in regelmäßigem Austausch stehen, um die Rahmenbedingungen vor Ort für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer positiv und konstruktiv zu beeinflussen“, so Haller.