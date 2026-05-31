60 Jahre Katholischer Familienverband Südtirol (KFS)

Von: lup

Brixen – Mit einem großen und lebendigen Familienfest feierte der Katholische Familienverband Südtirol (KFS) am heutigen Familiensonntag im Vinzentinum in Brixen sein 60-jähriges Bestehen. Zahlreiche Familien, Kinder, Ehrenamtliche, Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche, Gesellschaft und Politik nahmen am Jubiläumsfest teil.

Der Festtag begann mit einem feierlichen Familiengottesdienst, zelebriert von Bischof Ivo Muser und musikalisch umrahmt vom Jugend- und Kinderchor Vahrn. „Es gibt einen Ort, wo wir immer dahoam sein und das ist in der Familie. Egal, was in deinem Leben passiert, nach Hause kannst du immer kommen, die Tür zum Elternhaus steht immer offen,“ erinnerte sich der Bischof an die Worte seiner Eltern, als er das Zuhause verließ und weiter: „Segnet oft eure Familien, erklärt ihnen die Bräuche und Traditionen, damit die Welt der Kirche, die ein ganz besonderer Schatz ist, in die Familie kommt.“

Die große Bedeutung von Familiensonntag, Gemeinschaft, Ehrenamt und Familienarbeit, betonte KFS-Präsidentin Sieglinde Aberham in ihrer Ansprache denn „genau dieses Miteinander macht unseren Verband seit mittlerweile 60 Jahren aus: Gemeinschaft erleben, füreinander da sein und Menschen verbinden“. Mit Blick auf die Entwicklung des Verbandes erklärte sie: „Hinter dem KFS stehen nicht nur Projekte, Veranstaltungen oder Angebote – hinter dem KFS stehen Menschen. Menschen mit Herz. Menschen, die Zeit schenken. Menschen, die Verantwortung übernehmen.“

Gerade in einer Zeit zunehmender gesellschaftlicher Herausforderungen brauche es Orte der Begegnung und des Zusammenhalts. „Unsere Gesellschaft ist schneller geworden, der Alltag oft hektischer und die Herausforderungen für Familien größer. Umso wichtiger sind Orte, an denen Menschen einfach Mensch sein dürfen“, so die KFS-Präsidentin. Mit den Worten „der KFS ist für die Gesellschaft eine wichtige Säule!“, überbrachte Brixens Stadträtin Bettina Kerer die Glückwünsche der Bischofsstadt.

Anschließend verwandelte sich das Gelände des Vinzentinums in einen bunten Treffpunkt für Familien mit Spiel, Musik, Begegnung und vielfältigen Mitmachangeboten für Groß und Klein. Für Begeisterung sorgten unter anderem Hüpfburg, Rollrutsche, Kletterturm, Schminkecke, Bastelstationen, Holzwerkstatt, Spiele sowie das Kasperletheater und die Zaubershow am Nachmittag. Auch kulinarisch und musikalisch wurde den Besucherinnen und Besuchern einiges geboten. Besonderer Dank galt den vielen Ehrenamtlichen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern des Verbandes. „Ohne euren Einsatz, eure Zeit, eure Ideen und euer Herzblut wäre vieles nicht möglich gewesen“, betonte Aberham. Ebenso dankte sie dem Organisationskomitee und den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die das Jubiläumsfest vorbereitet hatten.

Im Mittelpunkt des Tages standen jedoch die Familien selbst. Sie leisten jeden einzelnen Tag Großartiges, schenken Liebe, geben Geborgenheit, vermitteln Werte und tragen die Gesellschaft. Deshalb sei es wichtig, Familien sichtbar zu machen, wertzuschätzen und zu stärken. Das Jubiläumsfest stand unter dem Motto „Feiern. Danken. Weitertragen.“ und spiegelte genau diesen Gedanken wider: Gemeinschaft erleben, Begegnungen ermöglichen und gemeinsam nach vorne blicken. Der KFS blickt auf sechs Jahrzehnte engagierter Familienarbeit in Südtirol zurück und setzt sich weiterhin für die Anliegen und Stärkung der Familien im Land ein.