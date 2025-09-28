60 Jahre Weißes Kreuz: Erfolgreich für Südtirol im Einsatz

Von: fra

Bozen – Der Landesrettungsverein Weißes Kreuz hat am Samstagabend sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Die Jubiläumsfeier fand im „H1 Eventspace“ der Messe Bozen statt. Dabei wurde die bedeutende Rolle des Vereins für das Rettungs- und Sanitätswesen in Südtirol gewürdigt. Höhepunkt war die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft auf Landesebene an die beiden ehemaligen Präsidenten Georg Rammlmair und Barbara Siri.

Seit der Gründung im Jahr 1965 hat sich das Weiße Kreuz zu einer zentralen Säule für schnelle und zuverlässige Hilfe entwickelt. Heute engagieren sich über 4.000 Freiwillige und rund 500 festangestellte Mitarbeiterinnen, unterstützt von mehr als 120.000 Fördermitgliedern.

Präsident Alexander Schmid betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt und hob die Herausforderungen der Zukunft hervor: „Durch das Älterwerden der Gesellschaft werden immer mehr neue Dienstleistungen gefragt. Wir werden versuchen, diese auszuarbeiten und anzupassen.“ Zugleich unterstrich er die Notwendigkeit der Unterstützung durch die Bevölkerung und andere Institutionen.

Die Jubiläumsfeier bot den Gästen die Gelegenheit, die vergangenen Erfolge zu würdigen und den Blick nach vorne zu richten. Schmid trat vor knapp zwei Jahren die Nachfolge von Barbara Siri als Präsident an und will den Verein weiterhin auf einem hohen Qualitäts- und Einsatzniveau halten.