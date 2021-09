67,7 Prozent der Südtiroler geimpft: “Noch zu wenig”

Bozen – Mit gestern, 2. September haben in Südtirol mit insgesamt 620.417 verabreichten Impfdosen 338.041 Personen die erste Impfung erhalten. 67,7 Prozent der impfbaren Bevölkerung hat den Impfzyklus abgeschlossen. “Wegen der hoch infektiösen Delta-Variante müssen diese Zahlen noch höher werden”, so der Sanitätsbetrieb.

Der Anteil der komplett geschützten Bevölkerung in Südtirol liegt nun bei 59,3 Prozent, das sind 67,7 Prozent der impfbaren Bevölkerung ab zwölf Jahren. In Zahlen ausgedrückt sind es 317.612 Südtirolerinnen und Südtiroler, die einen kompletten Impfschutz erlangt haben. 338.041 Personen oder 72,0 Prozent der impfbaren Bevölkerung haben eine erste Impfdosis erhalten. Die Anzahl der insgesamt verabreichten Impfdosen liegt nunmehr bei 620.417, im Vergleich zur vergangenen Woche kamen damit 13.106 Impfungen dazu.

Landesrat Thomas Widmann: „Es ist eine Tatsache, dass sich momentan überwiegend Ungeimpfte infizieren und erkranken. Das zeigt uns, dass die Impfungen wirken. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Delta-Variante aggressiver ist, also leichter übertragbar, und häufiger zu Infektionen bei jungen Patienten führt, die das Virus ihrerseits weiterverbreiten. Daher kann ich nur wiederholen: Wenn Sie es nicht schon getan haben, lassen Sie sich impfen!“

Generaldirektor Florian Zerzer: „Die steigenden Infektionszahlen bereiten uns Sorgen und nur wenn wir die Durchimpfungsrate noch deutlich steigern, kann es uns gelingen, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb setzt weiter stark auf dezentrale Impfangebote, wie Impfbusse, Impfen ohne Voranmeldung und Impfen an den Schulen. Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die diese Angebote bis jetzt wahrgenommen haben. Gleichzeitig rufe ich alle noch Ungeimpfen dazu auf, eines unserer zahlreichen Impfangebote jetzt zu nützen und sich impfen lassen.“

Bis zum Sonntag werden noch vier Impfbusse im Land unterwegs sein, ab nächster Woche bis Monatsende dann noch zwei. Seit Beginn der Impftournee wurden insgesamt 30.896 Impfdosen in den Impfbussen verimpft, im Laufe der vergangenen Woche holten sich 4.075 Südtirolerinnen und Südtiroler in den mobilen Impfzentren den wichtigen Impfschutz. Letzten Samstag 28. August haben die Impfbusse mit 1.185 Impfungen das zweitbeste Ergebnis der Impftournee eingefahren. Allein im Impfbus vor dem Einkaufszentrum Twenty in Bozen ließen sich 682 Personen piksen. Am Sonntag 5. September fährt der Impfbus Nr. 1 eine besonders interessante Haltestelle an, nämlich die Therme in Meran. Alle die sich dort impfen lassen, werden von der Therme Meran mit einem Gutschein für ein ThermeTagesticket belohnt.

Zusätzlich bietet der Sanitätsbetrieb zahlreiche Impftage vor Ort an. Auch dieses Angebot wird von der Bevölkerung gerne angenommen, ist es doch eine bequeme Möglichkeit unkompliziert zu einer Impfung zu kommen. Am Montag 30. August wurden im Impfzentrum Messe Bozen 612 Menschen mit der ersten und 1.095 mit der zweiten Dosis geimpft. In Meran wurde in der Kaserne Julia 182 Mal geimpft, in Brixen und Sterzing zusammen waren es 663 Impfdosen und in Bruneck 251.

Die genauen Orte und Termine aller Impfangebote sind unter www.coronaschutzimpfung.it veröffentlicht.

Zusätzlich können auch Termine vorgemerkt werden, und zwar online unter https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle: Tel. 0471 100999 oder 0472 973 850.

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 02.09.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen: 620.417 (+13.106)

Erstdosis: 338.041 (5.326)

Zweitdosis: 282.376 (+7.780)

vollständig geimpfte Personen: 317.612 (+8.630)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 28.706

Zweitdosis: 26.548

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 39.993

Zweitdosis: 35.715

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 48.168

Zweitdosis: 42.012

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 64.143

Zweitdosis: 55.431

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 53.609

Zweitdosis: 44.762

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 41.468

Zweitdosis: 32.385

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen

Erstdosis: 40.293

Zweitdosis: 31.417

Personen von 16-19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 14.180

Zweitdosis: 10.167

Personen von 12-15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.121 Personen

Erstdosis: 7.481

Zweitdosis: 3.939

Besonders gefährdete Personen und Caregiver

Diese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 Personen

Erstdosis: 18.592

Zweitdosis: 13.480

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:

Altersgruppe 80+: 85,3%; 70+: 86,3%; 60+: 82,0%; 50+: 76,1%; 40+: 72,6%; 12-39: 61,5%.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 235.521

Zweitdosis: 207.701

Moderna

Erstdosis: 31.625

Zweitdosis: 29.159

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.445

Zweitdosis: 45.516

Johnson & Johnson

Erstdosis: 10.450

Erwartete Lieferungen (06.09. – 20.09.2021)

Pfizer BioNTech: 17.550 Dosen

Moderna: 10.560 Dosen

Vaxzevria (ex AstraZeneca): 0 Dosen

Johnson & Johnson: 0 Dosen

Insgesamt: 28.110 Dosen

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia