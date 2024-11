68-jähriger Autofahrer bei Frontalcrash in Tirol gestorben

Von: apa

Ein 68-jähriger Autofahrer ist Montagfrüh in Going im Tiroler Bezirk Kitzbühel auf der Loferer Straße (B178) bei einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Kleintransporter gestorben. Der 47-jährige Lenker des Firmenfahrzeuges war aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, berichtete die Polizei. Der Pkw-Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 47-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ins Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Die Bundesstraße musste für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.