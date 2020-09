70-Jährige Italienerin geschnappt

Bozen – Eine in Bozen verurteilte und seit längerer Zeit gesuchte Frau konnte durch die Zusammenarbeit der Bozner Quästur und den spanischen Behörden nun gefunden und verhaftet werden.

Gestellt wurde die 70-jährige Carla Fosser vor einigen Tagen in der spanischen Küstenstadt Marbella. Die Italienerin wurde bereits 2012 mit ihrem Mann, Leonardo Giovagnini, in Frankreich verhaftet und unter Hausarrest gestellt. Die Auslieferung nach Italien konnte allerdings nicht erfolgen, zumal es dem Betrügerpaar aus der Provinz Ancona gelungen war, die Flucht zu ergreifen.

Die Liste der Übeltaten des Paares ist lang. Bereits 1979 wurde Giovagnini aufgrund bewaffneten Überfalls verhaftet. In Südtirol führte das Paar zudem einen Gasthof in Tiers, den sie absichtlich in Brand gelegt hatten. 2010 wurden Giovagnini und seine Frau wegen Versicherungsbetrug und Brandstiftung verurteilt, woraufhin sie in Frankreich abzutauchen gedachten.

Nach langwierigen Ermittlungen konnte es nun jedoch gelingen, zumindest einen der Übeltäter dingfest zu machen. Giovagnini war bereits im Februar verstorben.