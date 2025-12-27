Aktuelle Seite: Home > Chronik > 70-jähriger Mann seit Sonntagnachmittag vermisst
Suchaktion in Unterfennberg

70-jähriger Mann seit Sonntagnachmittag vermisst

Samstag, 27. Dezember 2025 | 11:31 Uhr
Vermisste Person
@ FFW Magreid
Von: AP

Margreid – In Unterfennberg läuft seit dem gestrigen Nachmittag eine großangelegte Suchaktion nach einem vermissten Mann. Gesucht wird ein 70-jähriger Deutscher, der zuletzt in der Gegend von Unterfennberg gesehen wurde und seither als abgängig gilt.

Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, hat graue Haare und war zuletzt dunkelgrün gekleidet. Die Einsatzkräfte bitten die Bevölkerung um besondere Aufmerksamkeit, vor allem in Waldgebieten, auf Wanderwegen und rund um abgelegene Höfe.

An der Suchaktion beteiligt sind die Carabinieri, die Finanzwache, die Bergrettung, eine Hundestaffel, die Notfallseelsorge sowie die Freiwillige Feuerwehr. Die Suche läuft derzeit auf Hochtouren.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich umgehend zu melden.
Jede noch so kleine Information kann entscheidend sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Telefonnummer 0471-880399.

 

Bezirk: Überetsch/Unterland

