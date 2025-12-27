Beißender Geruch führt Carabinieri auf die Spur eines Drogendealers

Von: AP

Meran – Ein auffälliger Geruch hat in der Meraner Altstadt zur Entdeckung einer illegalen Indoor-Plantage geführt. Die Carabinieri nahmen einen 42-jährigen Mann fest, der in seiner Wohnung Marihuana angebaut und für den Weiterverkauf vorbereitet haben soll.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Meldung mehrerer Passanten, die aus dem Eingangsbereich eines Wohnhauses einen intensiven, ungewöhnlichen Geruch wahrgenommen hatten. Die Carabinieri der Operativen Einheit der Kompanie Meran nahmen daraufhin gezielte Ermittlungen auf.

Die Beamten, die in Zivil im Einsatz standen, lokalisierten die Geruchsquelle und führten anschließend eine Hausdurchsuchung durch. Dabei stießen sie auf eine improvisierte Indoor-Plantage samt Verpackungsmaterial.

Sichergestellt wurden unter anderem rund 240 Gramm Marihuana in zwei Kunststoffbeuteln, mehrere Dutzend ausgewachsene Marihuanapflanzen, eine Feinwaage, zwei UV-Lampen sowie weiteres Equipment für den Indoor-Anbau. Die Drogen und das gesamte Material wurden beschlagnahmt. Der Wohnungsinhaber wurde wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zwecke des Handels unter Hausarrest gestellt.

Wie die Carabinieri mitteilen, werden in den kommenden Tagen weitere gezielte Kontrollen in allen Gemeinden des Zuständigkeitsbereichs der Kompanie Meran durchgeführt.